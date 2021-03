Staubsaugerroboter wird für Einbrecher gehalten

Eine junge Frau hat ihren eigenen Roboterstaubsauger für einen Einbrecher gehalten, weil dieser nachts angefangen hatte, die Wohnung zu saugen. Der DPA zufolge soll ihr Notruf einen Großeinsatz der Polizei verursacht haben.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News " zu lesen: "Sie befürchtete nachts das Schlimmste, als sie plötzlich die Poltergeräusche aus dem Nebenraum hörte. Aber was die 29 Jahre junge Frau in Erfurt für Einbrecher hielt, entpuppte sich als ihr eigener Staubsaugerroboter, der sich selbstständig nachts an seine Aufgaben gemacht hatte. Dabei war er, wie bei Staubsaugerrobotern nicht unüblich, gegen allerhand Möbel gestoßen.



Blöd nur, dass diese nächtliche Saugaktion ein Großaufgebot der Polizei auf den Plan rief, da sich die gute Frau in ihrem Schlafzimmer eingesperrt und einen Notruf abgesetzt hatte.



Das ist nicht der erste Fall einer Verwechslung eines Roboterstaubsaugers mit Einbrechern. Hier ein Vorfall in den USA aus dem Jahr 2019 – bei helllichtem Tag. "

Quelle: SNA News (Deutschland)