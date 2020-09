"planet e." im ZDF mit zukünftigen Bergführern in den Alpen

Drei Jahre dauert die Ausbildung zum staatlich geprüften Bergführer in den Alpen - ein Beruf, mit dem man im Tourismus Geld verdienen kann, aber auch die Natur der Alpen bewahren soll. Die ZDF-Umwelt-Dokureihe "planet e." hat zwei Anwärter über fast drei Jahre durch ihre Ausbildungszeit zum Bergführer begleitet. Am Sonntag, 6. September 2020, 16.30 Uhr, ist die "Bewahrer der Alpen - Ein Leben als Bergführer" im ZDF zu sehen.

Die Doku von Andreas Ewels und Alexander Hicks steht ab Freitag, 4. September 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung. Bianca Schöferle und Finn Koch wollen Touristen sicher in die höchsten Regionen der Alpen begleiten. Als sie die Ausbildung zum Bergführer beginnen, haben sie parallel noch normale Jobs: Sie arbeitet in einem Zulieferbetrieb für die Autoindustrie, er als Schreiner. Doch die Leidenschaft für die Berge verspüren beide schon seit ihrer Kindheit. Wenn Bianca Schöferle die Ausbildung besteht, wäre sie erst die 19. staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin in Deutschland. Frauen sind in diesem Job noch selten.

Jede falsche Entscheidung kann in den hochalpinen Regionen das Leben kosten - dementsprechend hart ist die Ausbildung. In den drei Jahren wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern alles abverlangt. Sie müssen sich nicht nur bergsteigerisch entwickeln, sondern sich auch mental auf unterschiedliche Bergtouristen einstellen können. Die Klimaveränderungen in den Alpen verlangen zudem ein Höchstmaß an Flexibilität, um sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. "Es gibt einen Rückgang der Gletscher, immer mehr Felsstürze und immer höhere Temperaturen", erklärt Bergführer Ben Reuter. Der Tiroler Hanspeter Eisendle, einer der erfahrensten Bergführer in Europa, beobachtet die Zunahme der Touristenmassen in den Alpen kritisch, kennt aber auch die entlegensten Stellen, die nur mit einem Bergführer zu erreichen sind. "Dort findet man das", so meint er, "was in der modernen Welt ein hohes Gut geworden ist: Stille."

