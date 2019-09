Albrecht Dürers Kunst kennt fast jeder: die "Betenden Hände", den "Feldhasen" oder die Selbstbildnisse. Viele verehren ihn als einen der großen alten Meister, doch wer war Dürer wirklich? Dieser Frage geht die "Terra X"-Dokumentation "Albrecht Dürer - Superstar" am Sonntag, 8. September 2019, 19.30 Uhr, nach und zeigt, wie innovativ und sogar revolutionär der Künstler gewesen ist.

Die "Terra X"-Dokumentation zeigt die Welt, aus der Dürer kam: das aufstrebende Nürnberg um 1500. Eine deutsche Weltstadt, aber eng bebaut und von Seuchen geplagt. Der zwölfjährige Albrecht ging bei seinem Vater, einem Goldschmied, in die Lehre. Dieser musste ihn aber bald ziehen lassen, denn Dürer entdeckte schnell sein wahres Talent: Er wurde Maler, begab sich auf Wanderschaft, bildete sich weiter und schulte sein Auge in Venedig an Gemälden der italienischen Meister.

Zusammen mit den führenden Dürer-Experten untersucht Autor Christian Stiefenhofer bedeutende Dürer-Werke aus Museen in München, Nürnberg und Wien. Mithilfe von modernster Animationstechnik wird die feine Machart von Dürers Werken deutlich. Und "Terra X" nimmt Dürers Monogramm "AD" unter die Lupe, das erste Markenzeichen der Geschichte. In Reenactments nähert sich die Dokumentation Dürers Persönlichkeit und zeigt seine Innovationskraft: Er schuf das erste Akt-Selbstbildnis, das erste weibliche Aktporträt, und er arbeitete als Erster mit seinen Druckgrafiken für ein großes, internationales Publikum.

