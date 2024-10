Nachrichten AUF1 vom 04. Oktober 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Nun zeichnen sie sich selbst aus - Bundesverdienstkreuze für Biden, Buyx & Co

+ Manuel Corchia zu Migrationspolitik Schweiz: „4 von 10 Kriminellen werden nicht abgeschoben“

+ Masseneinwanderung: Massiver Anstieg der Einbürgerung von Syrern in Niedersachsen

+ „Wo sind die wahren Verfassungsfeinde?“ - Jetzt kippt Karlsruhe auch das BKA-Gesetz

+ Chaos bei den Grünen - Nein, die Verbotspartei ändert nur die Form

+ E-Voting in Österreich: Wahlfälschung künftig leicht gemacht?

+ Jetzt kennen wir die Ziele - Iran wollte offenbar israelische Atomwaffen ausschalten

+ Friedensdemo in Berlin - So laut wird Ralf Stegner ausgepfiffen

+ Ex-Abgeordneter Dehm - BSW hat in Thüringen der Friedensbewegung geschadet

+ Corona-Injektionen im niederländischen Pflegeheimen: Es geht wieder los!

+ Und wieder sollen wir uns schämen... Antifa-Autor startet Petition gegen Berliner Stadtschloss

+ Japan: 20.000 Menschen demonstrieren gegen WHO

Quelle: AUF1