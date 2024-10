AfD-Fraktionschef Berndt: Brandenburg braucht harte Entscheidungen

Am Donnerstag konstituierte sich auch in Brandenburg der neu gewählte Landtag. Nach der Rede von Alterspräsident Reinhold Simon wählte das Parlament ein Präsidium – mit Vertretern aller Fraktionen. Am Rande der Sitzung sprach Martin Müller-Mertens mit dem Fraktionsvorsitzenden der AfD, Christoph Berndt.

Am Donnerstag konstituierte sich auch in Brandenburg der neu gewählte Landtag. Nach der Rede von Alterspräsident Reinhold Simon wählte das Parlament ein Präsidium – mit Vertretern aller Fraktionen. Am Rande der Sitzung sprach Martin Müller-Mertens mit dem Fraktionsvorsitzenden der AfD, Christoph Berndt. Quelle: AUF1