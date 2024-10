Österreich: Steht die neue Regierung schon längst fest?

In Österreich haben FPÖ-Chef Herbert Kickl und ÖVP-Vorsitzender Karl Nehammer am Dienstag ein erstes offizielles Gespräch geführt. Was das Ergebnis davon ist – und warum die kommende Regierung ohnehin schon längst feststehen könnte, erläutert AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer in seinem Kommentar. Quelle: AUF1