Nachrichten AUF1 vom 26. Juli 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ Pünktlich mit neuen Corona-„Impfungen“ kommen schon Warnungen – und Impfstraße

+ Was stimmt nicht mit den RKI-Files? Fehlende Teile in neuen Dokumenten sorgen für Spekulationen

+ Nach COMPACT-Verbot: Innenministerium verbietet „Sommerfest der Pressefreiheit“ in Sachsen-Anhalt

+ Wird die Polizei als Werkzeug der Mächtigen eingesetzt?

+ Zensur? Nun wird auch in Frankreich Sender abgedreht

+ Kanonenfutter für die NATO? Bundeswehr rekrutiert tausende Minderjährige

+ Schlappe für Bundesregierung: Antidiskriminierungsstelle verliert erneut vor Gericht

+ Das wird der NATO nicht gefallen: Kommt es nun zu Annäherung zwischen Syrien und Türkei?

+ Extrem hohe Stromkosten – doch Energieversorger fahren Rekordgewinne ein

+ Knüpft nun sogar die AfD an Potsdam-Märchen an? – Anwalt Helferich zu drohendem Partei-Ausschluss

+ Doch kein „Skandal“? Nun wurden letzte „Ibiza“-Verfahren eingestellt

+ Nach Spahn-Beleidigung: „Es ist ein politisches Urteil“, sagt Angeklagter Lenz

+ Absurde „Chancengleichheit“ – gleich drei Trans-Männer gewinnen Frauen-Radrennen

Quelle: AUF1