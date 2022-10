Viel nackte Haut beim Opening

Um Punkt 11 Uhr traten die diesjährigen Gesichter der VENUS vor das wartende Publikum und die Fotografen. Zusammen mit dem ersten männlichen Gesicht Ron Bielecki, eröffneten Micaela Schäfer, Fiona Fuchs, Hanna Secret und Josy Black die 25-jährige Jubiläumsausgabe der VENUS. Nachdem der Haupteingang zunächst in Nebel gehüllt war, schritten schließlich die weiblichen Gesichter nur mit pinkfarbenen Tapes bekleidet vor den Eingang und posierten zusammen mit Ron im weißen Anzug für die Zuschauer. Erstmals in der Geschichte der VENUS durfte mit Ron Bielecki ein männliches Gesicht das Band zerschneiden.

Die offizielle Eröffnung bildet den feierlichen Auftakt für die viertägige Geburtstagsparty der VENUS. Mit dem besonderen Mix aus Shopping, Stars und Show bietet das VENUS Festival unzählige neue Möglichkeiten, Produkte zu entdecken und zu kaufen sowie pures Entertainment im Showbereich oder chillige Momente an der Bar zu erleben. Selbstverständlich warten auch wieder die Stars der Branche im Live Camgirl Bereich auf die direkte Interaktion mit ihren Fans. Alles rund um die Themen Lack, Leder und mehr gibt es in der Kinky Area. Premiere feiert der VENUS LGBTIQ+ Bereich, der die LGBTIQ+ Szene und die bunte Community aus Berlin und ganz Europa einlädt. Aussteller wie Eis.de, MyDirtyHobby, Bongacams oder Stripchat präsentieren die neuesten Produkte und Angebote für endlosen On- und Offlinespaß.

Wer bei der VENUS dabei sein möchte, kann sich Tickets zum günstigen Vorverkaufspreis online unter https://www.venus-berlin.com/tickets/ bestellen oder vor Ort an der Tageskasse kaufen.

Quelle: VENUS Berlin GmbH