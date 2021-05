Mit getragener Unterwäsche Geld verdienen ?

Schon mal von dem Begriff „ Geruchsfetischismus“ gehört? Unter dem Wort Geruchsfetischismus versteht man, dass jemand starke sexuelle Lust empfindet, wenn er an Kleidung, Socken und vor allem an getragenen Slips einer Frau, riecht. Er steht total auf den weiblichen Geruch einer Frau. Das Kleidungsstück wird dann mit in das sexuelle Erlebnis mit einbezogen. Um diesem Fetisch nachgehen zu können, benötigt man z.B. verschiedene Plattformen um Diese erwerben zu können.