Studie: Jungen masturbieren öfter, Mädchen holen auf

Männer fangen früher an zu masturbieren und tun es häufiger. Aber gerade für jüngere Frauen ist Selbstbefriedigung ein zunehmend selbstverständlicher Teil ihrer Sexualität, so die Ergebnisse einer Erhebung mit dem Titel "Gesundheit und Sexualität in Deutschland", die Wissenschaftler der Uniklinik Hamburg-Eppendorf durchgeführt haben.