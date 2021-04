Taschenmuschi kaufen –für den garantierten Spaß

Sie reizt der Gedanke eine Sexpuppe zu kaufen, sind sich aber noch unsicher bei dem Thema und wissen nicht, was Sie erwarten wird? Dann können wir Ihnen nur empfehlen, den Beitrag aufmerksam weiterzulesen. Es gibt nämlich viele Dinge zu beachten, wenn Sie eine Taschenmuschi kaufen wollen.

Inzwischen kann man Taschenmuschis kaufen, die aus TPE hergestellt werden. Das Material fühlt sich genauso sanft und weich an, wie echte Haut und sorgt somit für ein 100% realistisches Gefühl bei der Selbstbefriedigung. Wollen Sie eine Taschenmuschi kaufen, gibt es Varianten, die neben dem echten Gefühl auch noch eine naturgetreue Optik bieten. So können Sie sich durch das Gefühl und die Optik stimulieren lassen.

Die reizende Auswahl beim Taschenmuschi kaufen



Wollen Sie eine Taschenmuschi kaufen, ist die Auswahl, die Sie haben, riesengroß. Es gibt viele verschiedene Varianten, sodass für Jeden und jede Vorliebe etwas dabei ist. So wird ganz sicher niemand leer ausgehen. Sie haben lieber mehr Möglichkeiten und wollen flexibler sein? Dann sind auch für Ihre Bedürfnisse gesorgt! So können Sie einen Half Body oder einen Sex Torso kaufen, um ihr Sexleben auf ein neues Level zu bringen.



Für wen lohnt es sich, eine Taschenmuschi zu kaufen?



Die heutigen Sex Toys sind nicht mehr zu vergleichen mit den damaligen Sexspielzeugen. Der Sex Toy Markt entwickelt sich ständig weiter, sodass immer neuere und bessere Produkte entstehen, wie zum Beispiel der Blowjob Masturbator, der durch sein Material TPE für ein realistisches Gefühl sorgt. Zusätzlich gibt es, neben dem Aussehen, auch im Inneren der Taschenmuschis Unterschiede. So haben manche ein gewelltes Innenleben, haben Noppen oder sind verengt. Hier sollte beim Kauf unbedingt darauf geachtet werden, was einen am meisten anspricht.



Um das Sexleben noch realistischer zu gestalten, kann man auf die gute Wärmeaufnahme des TPEs zurückgreifen. Man legt das Produkt einfach in ein warmes Wasserbad und genießt das erwärmte Produkt.



Tipps: Um das Erwärmen noch schneller und einfacher zu machen, können Sie beim Kauf Ihrer Taschenmuschi nach kleinen USB-Heizstäben Ausschau halten.



Die Masturbatoren sind direkt einsatzbereit, da sie sich aufgrund Ihrer handlichen Größe perfekt verstauen lassen und keinen großen Platz wegnehmen.Auch die größeren Sex Torsos sind unproblematisch zu verstauen. Sichern Sie sich dank der naturgetreuen Nachbildung ein unglaublich realistisches Erlebnis und entscheiden Sie sich für den Kauf einer Taschenmuschi.



Möglichkeiten, wenn Sie einen Masturbator kaufen wollen



Wollen Sie einen Masturbator kaufen, gibt es unzählige Möglichkeiten, aus denen Sie wählen können. Deshalb stellen wir Ihnen die beliebtesten Varianten vor. Sie können entscheiden, ob Sie lieber eine kleinere Variante, wie zum Beispiel den Blowjob Masturbator, kaufen möchten oder eher eine größere Variante, wie einen Sex Torso, bevorzugen.



Blowjob Love Toys & künstliche Vaginas kaufen



Unter den Sex Toys der Männerwelt sind künstliche Vaginas und Blowjob Masturbatoren absolute Klassiker. Sie bestehen zum größten Teil aus dem Material TPE und besitzen den gleichen Aufbau: Beide sind im Grunde eine Art TPE Schlauch mit einer oder zwei Öffnungen. Sie können zwischen verschiedenen optischen Gestaltungsmöglichkeiten wählen, wenn Sie einen Blowjob Masturbator kaufen möchten. Zum Beispiel gibt es Produktvariationen mit oder ohne Zähne und herausgestreckter oder versteckter Zunge. Manche Produkte weisen sogar zusätzlich zum Mund andere Gesichtspartien auf, während andere nur den Mund zeigen.



Die künstlichen Vaginas haben, anders als die Blowjob Masturbatoren, eine Vagina als Öffnung, bestehen jedoch ebenfalls aus einem TPE-Schlauch. Auch hier haben Sie verschiedene optische Gestaltungsmöglichkeiten. Zum Glück, denn in echt ist ja auch jede Vagina unterschiedlich! Es ist auch hier für jede Vorliebe etwas dabei. So können Sie Farbe und Form der Schamlippen bestimmen, wenn Sie eine Taschenmuschi kaufen wollen. Möchten Sie eine Taschenmuschi kaufen, können sich aber nicht zwischen einer künstlichen Vagina und einem Blowjob Masturbator entscheiden, wird Ihnen auch hier geholfen. Es gibt nämlich Sex Toys, die beide Öffnungen besitzen, also einen Mund und eine Vagina. Auf diese Weise können Sie all Ihre wildesten Fantasien nach Ihrem Belieben ausleben.



Half Body & Sex Torso kaufen



Um einiges größer und schwerer als Masturbatoren sind Half Bodys und Sex Torso. Deshalb aber bieten Sie einem mehrere Möglichkeiten verschiedene einzigartige Sex-Erlebnisse zu erfahren. Wenn Sie einen Half Body oder Sex Torso kaufen, gibt es meistens immer eine vaginale und eine anale Liebesöffnung. Sie können etliche Sex-Stellungen ausprobieren, zum Beispiel die Doggy- oder Reiterstellung und auch Analsex bleibt Ihnen nicht verwehrt. Sie können Ihr Sexleben also vielfältig und abwechslungsreich gestalten.



Auch die Sex Torsos gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen: Manche Modelle zeigen den Körper von den Schultern bis zu den Oberschenkelansätzen, während andere von den Hüften bis zu den Oberschenkelansätzen gehen. Sie können Ihren Half Body oder Sex Torso in verschiedenen Größen kaufen. Zum Beispiel können Sie Spaß mit einem Half Body in den Proportionen einer echten Frau haben oder in kleiner.



Wichtig zu wissen ist, dass Sie nicht nur die Größe, sondern auch die Merkmale Ihres Half Bodys bestimmen können. Dabei spielt Ihre sexuelle Orientierung keine Rolle. Sie können einen Half Body kaufen, der Brüste und eine Vagina hat, eine Variante, die mit einem Penis ausgestattet ist oder sogar eine Variation, die beides, einen Penis und Brüste, besitzt.



Überblick: Die verschiedenen Love Torsos & Masturbatoren



Hier können Sie die beste Taschenmuschi kaufen

Es gibt viele Händler, bei denen man eine Taschenmuschi kaufen kann. Das Angebot allgemein an Taschenmuschis ist sehr groß, weshalb es beim Kauf vieles zu beachten gibt. Hinter vielen Angeboten stecken Betrüger und wenn das Produkt ankommt, ist dieses oft sehr plakativ verpackt. Laut Händlerangaben soll es sich bei dolloro® um einen diskreten und seriösen Online-Shop handeln.



Als deutscher Online-Shop für Sex Toys und Sexpuppen gibt dolloro®, nach eigenen Angaben, seinen Kunden ein Diskretionsversprechen und berät sie mit einem professionellen Kundenservice. So heißt es: "Kundenfragen und -wünsche werden schnellstmöglich geklärt und beantwortet, während das Diskretionsversprechen dabei höchste Priorität hat, sodass Sie dabei kein Schamgefühl verspüren müssen. Ihr Produkt kommt nach dem Bestellen diskret und unauffällig verpackt bei Ihnen an, sodass es vor neugierigen Nachbarn geschützt ist. Der Kunde hat bei dolloro® die Möglichkeit aus den ästhetischsten und realistischsten Love Toys seinen Favoriten auszuwählen. dolloro® hat sogar Produkte im Sortiment, die mit einem „ultrarealistisch“-Siegel ausgezeichnet wurden. Diese Produkte fühlen sich so realistisch an, dass man im Handumdrehen vergessen könnte, dass es sich um ein Sex Toy handelt." Wer sich selbst von dieser Aussage überzeugen möchte kann sich dort seine eigene Taschenmuschi kaufen!

