Veranstalter bestätigt: VENUS Festival im Oktober findet statt

Zwei Mal wurde die VENUS in den letzten beiden Jahren pandemiebedingt abgesagt. Aber nun steht es fest: Das VENUS Festival 2022 findet definitiv statt. Pünktlich zum 25. Jubiläum präsentiert sich die Messe vom 20. bis 23. Oktober unter dem Motto „Reloading a legend“ mit neuartigem Konzept.

Damit geht es dann – nach zwei Jahren Abstinenz – in den Messehallen unterm Funkturm endlich wieder rund. Besucher:innen können sich dann über viele neuen Features und Highlights, wie beispielsweise innovative Beleuchtung, modernstes Design, ein neues Soundkonzept sowie ein digitales Leitsystem freuen. Mit dem besonderen Mix aus Shopping, Stars und Show bietet das VENUS Festival unzählige neue Möglichkeiten Produkte zu entdecken und zu kaufen, pures Entertainment im Showbereich oder chillige Momente an der Bar zu erleben. Selbstverständlich warten auch wieder die Stars der Branche im Live Camgirl Bereich auf die direkte Interaktion mit ihren Fans. Alles rund um die Themen Lack, Leder und mehr gibt es in der Kinky Area. Premiere feiert der VENUS LGBTIQ+ Bereich, der die LGBTIQ+ Szene und die bunte Community aus Berlin und ganz Europa einlädt. Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren und viele bekannte, aber auch neue Aussteller haben ihre Teilnahme schon bestätigt.

Tickets für das VENUS Festival 2022 sind unter https://www.venus-berlin.com/tickets/ erhältlich.

Aber nicht nur Endkunden kommen auf dem VENUS Festival auf ihre Kosten. Der Fachbereich wird weiter ausgebaut, denn die VENUS gilt seit jeher als renommierter nationaler und internationaler Branchentreffpunkt für Entscheider und Aussteller aus dem Erotikbereich. Anmeldeunterlagen sowie Informationen zu Standbuchungen und Sponsoringmöglichkeiten gibt es für Interessierte hier https://www.venus-berlin.com/PDF/VENUS_Anmeldeunterlagen_DE.pdf.

Alle weiteren Infos unter www.venus-berlin.com.

Quelle: VENUS Berlin GmbH