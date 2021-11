WM Doll: Die vermutlich bekannteste Marke unter den Sexpuppen

Bei dem Thema Sexpuppen ist es unvermeidbar über die Marke WM Doll zu stoßen. Dies liegt daran, dass sie durch ihre sehr detaillierten und realistisch gestalteten Gesichter, welche sie selbst designen und anschließend aus TPE produzieren zum Marktführer im Bereich TPE Sex Dolls geworden sind. An dem Punkt, an welchem andere Hersteller Ihre liebe zum Detail abschließen setzt WM Doll an und steckt noch einige Details Extra in die Sexpuppe.