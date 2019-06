WM inspiriert xHamster User zur Suche nach Fußballerinnen

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ist in vollem Gange und nicht nur die Medien interessieren sich für das Sporthighlight. Denn Deutschlands beliebteste Erotikseite, xHamster.com, hat analysiert, dass während der letzten 90 Tage das Suchvolumen nach einigen bekannten Fußballspielerinnen sprunghaft angestiegen ist.

So verzeichnet das Portal bei Suchanfragen nach Lena Goeßling ein Wachstum in Höhe von 909 Prozent. Auch die ehemalige Torhüterin der USA, Hope Solo, ist gefragt: Ihr Suchvolumen stieg um 727 Prozent an. Zu den weiteren Favoriten der xHamster-User zählen Sara Däbritz (+576 Prozent), Amandine Henry (279 Prozent), Alexandra Popp (111 Prozent) und Melanie Leupolz (81 Prozent). Abzuwarten bleibt, ob ein eventueller WM-Titel noch weitere Auswirkungen auf die Suchanfragen hat.

Quelle: xHamster