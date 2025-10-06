Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Neuer Erotik-Podcast „Pauli²" startet – zwei Szene-Unternehmerinnen sprechen über Dating-Fails

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 07:40 durch Sanjo Babić
Am 2. Oktober ist der Podcast „Pauli²: Single, notgeil & hoffnungslos romantisch“ von Paulita Pappel und Pauline Schmiechen gestartet, meldet BILD. Das Duo aus der Adult-Branche spricht pointiert über Dating-Desaster und Beziehungsrealität.

Die Gastgeberinnen positionieren das Format als offenen Blick hinter die Kulissen eines von Klischees geprägten Geschäfts und in das eigene Privatleben. Erzählt werden Episoden zwischen Humor, Selbstironie und Alltagserkenntnissen. Der Starttermin wurde mit begleitender Social-Promo flankiert.

Die Macherinnen betonen, dass berufliche Inszenierung und privates Glück oft auseinanderfallen. Mit der Mischung aus Branchen-Know-how und persönlichem Ton zielt „Pauli²“ auf ein Publikum, das Entertainment und Milieu-Einordnung verbindet. Die erste Staffel adressiert vor allem Dating-Erfahrungen und Erwartungsmanagement.

