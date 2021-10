Weihnachten kann kommen - trotz Knappheit an Halbleitern keine Engpässe bei Fun Factory

Zu wenig Computer-Chips, kaum Halbleiter verfügbar, allgemeiner Teilemangel - ganze Industrien leiden aktuellen unter den schweren Lieferengpässen und es drohen Auswirkungen aufs Weihnachtsgeschäft. Unterm Weihnachtsbaum in diesem Jahr könnte es statt Smartphone einfach einen Vibrator geben oder Liebeskugeln statt eines Tablets.

Die Sextoy-Produktion läuft auf Hochtouren, die Lagerbestände sind gut aufgefüllt, der Bremer Hersteller FUN FACTORY gibt grünes Licht für die verkaufsstärkste Zeit des Jahres.



DAS GESCHÄFT BRUMMT

In der kleinen Fabrik an der Weser läuft es rund. Das Geschäft mit Vibratoren, Dildos und Co. brummt. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Verkäufe im Onlineshop in den letzten Wochen bereits durchschnittlich um über 50%, Tendenz steigend. "In diesem Jahr, in dem wir unser 25-jähriges Jubiläum feiern, sind wir besonders gut aufgestellt, was unsere Rohwaren- und Teilebeschaffung angeht. Wir haben schon frühzeitig durch passende Mengenbestellungen den problemlosen Ablauf unserer unterschiedlichen Produktionsstraßen sicherstellen können. Jeden Tag gehen bei uns im Schnitt 3.500 Produkte vom Band, die hervorragende Nachfrage nach unseren Toys bringt die richtige Bewegung ins Lager. Für Nachschub in den Lagerregalen ist stets gesorgt!", so Dirk Bauer, CEO des Bremer Unternehmens FUN FACTORY.

