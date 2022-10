Sex ist ein wichtiger Faktor in deinem Leben

Wie wichtig Sex ganz allgemein und speziell in einer Beziehung ist, gehört zu den am häufigsten behandelten Fragen in einschlägigen Ratgebern. Die Antwort von einzelnen Personen dazu lässt übrigens auf ihr Lebensalter schließen: Junge Erwachsene messen dem Thema eine deutlich höhere Bedeutung zu als Menschen über dem 50. und erst recht über dem 60. Lebensjahr. Doch auch für sie ist Sex bedeutsam.