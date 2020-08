3sat zeigt Doku "Liebe und Sex im Altersheim"

Sexualität im Alter ist ein Thema, über das nicht viel gesprochen wird. In den Altersheimen gehört es allerdings zum Alltag und wird auf ganz unterschiedliche Weise gelebt. Valérie Teuscher erzählt in ihrer Dokumentation "Liebe und Sex im Altersheim" am Donnerstag, 20. August 2020, 22.55 Uhr, von den verschiedenen Facetten der Liebe im Alter.