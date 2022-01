Wieder mehr Spaß im Bett

Mit der Zeit kann Sex zur Routine und somit langweilig werden. Mit einigen Hilfsmitteln und Tipps lässt sich wieder mehr Spannung und Spaß in die Zweisamkeit bringen. Ein aktives Sexleben trägt nachhaltig zu der Gesundheit bei. Durch regelmäßigen Sex wird man fitter, zufriedener und gesünder. Umso wichtiger ist es, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und Wege zu finden, wieder mehr Freude aneinander zu haben.

Den Körper stärken

Ein gutes Bewusstsein für den eigenen Körper verbessert die Libido. Fühlt man sich in seiner Haut wohl, so hat man auch mehr Spaß am Sex. Libidoverlust hat häufig eher etwas mit einem selbst zu tun, als mit dem Partner. Gerade nach einer Geburt oder mit zunehmendem Alter kann man das Gefühl bekommen, nicht mehr attraktiv oder sexuell anziehend zu sein. Um das Selbstwertgefühl zu stärken, empfiehlt es sich, sportlich aktiv zu sein. Dazu gehört auch, die Vagina zu stärken. Durch sportliche Betätigung kann man wieder mehr Lust am Sex erlangen. Eine enge Vagina führt zu mehr Lustempfinden bei der Frau, so wie beim Mann. Sie wirkt für den Mann besonders stimulierend und lässt die Frau wieder mehr Freude am Sex haben. Dafür gibt es einige Hilfsmittel. Mittels Vagina Kugeln kann der Beckenboden passiv trainiert werden. Die Kugeln werden hierfür in die Vagina eingeführt und eine Zeit lang getragen. Auch ein Plug, welcher anal eingeführt wird, kann die Vagina trainieren. Denn durch das Ausdehnen des Anus wird der Muskel Richtung Vagina gedrückt und diese mit der Zeit verengt.



Gleitmittel sorgen für mehr Spaß

Das richtige Gleitmittel sorgt für mehr Vergnügen beim Sex. Es gibt Gleitmittel auf Wasserbasis, auf Silikonbasis oder auf Ölbasis. Gleitgele auf Wasserbasis ziehen schnell ein und müssen häufiger aufgetragen werden. Jene auf Ölbasis sollten nicht in Verbindung mit Kondomen verwendet werden. Gleitgele auf Silikonbasis halten länger, sind aber etwas kostspieliger. Letzten Endes ist die Entscheidung individuell für das richtige Gleitgel je nach Vorliebe zu treffen. Gleitgele können bereits beim Vorspiel zum Einsatz kommen und erhöhen den Spaß in jedem Fall. Sie verleihen mehr Durchhaltevermögen und sind in verschiedenen Varianten erhältlich. Es gibt sogar spezielle Gele für analen Verkehr, die diesen Sex besonders entspannend und aufregend zugleich gestalten können. Bei Gleitmittel sollte man sich ganz nach Lust und Laune austoben.



Sextoys für mehr Abwechslung

Beim Sex gilt es, immer wieder neue Dinge auszuprobieren, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Neben neuen Stellungen kann man auch zu Sex Toys greifen. Sie packen das Liebesleben auf, sind aber auch für den Soloeinsatz geeignet. Sex Toys gibt es in vielfältigen Ausführungen. Auf diese Weise findet sich für jeden Bedarf und jedes Bedürfnis das passende Spielzeug. Hier gilt es, verschiedene Dinge auszuprobieren und das richtige für sich zu finden. Am beliebtesten sind Vibratoren und Dildos. Diese sind sowohl für den vaginalen, als auch für den analen Bereich erhältlich. So kann man jeden Vorlieben gerecht werden.



Fazit

Bei Sex Toys gibt es kein richtig oder falsch. Hier gilt es, herauszufinden, was einem gefällt und Spaß macht. Es lohnt sich, neue Dinge auszuprobieren und den Körper durch Sex Toys neu zu erkunden. Liebeskugeln können dazu genutzt werden, die Vagina enger zu machen und beiden Partnern wieder mehr Spaß am Sex zu ermöglichen. Gerade nach einer Entbindung oder mit zunehmendem Alter ist dies ein wichtiges Thema bei Frauen. Die Wahl eines geeigneten Gleitgels kann das Vergnügen noch weiter steigern. Sportliche Aktivität im Bett oder auch außerhalb fördert die Libido und macht noch mehr Lust aufeinander.

