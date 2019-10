Antikes Opening der 23. VENUS - Zwei Göttinnen und ein Amor

Pünktlich um 11 Uhr traten die Gesichter der 23. VENUS, Micaela Schäfer und Patricia Blanco, in goldenen Outfits vor den Haupteingang der Messe Berlin. Über ihnen schwebte ein großes rotes Herz und ein Amor trat vor die Treppen. Mit Pfeil, Bogen und viel goldenem Konfetti erfolgte die feierliche Eröffnung.

Wie griechische Göttinnen glimmerten die beiden Stars für die vielen Fotografen. Ab heute erfreuen sich Männer, Frauen und Paare an allem, was das erotische Herz begehrt: Sextoys, Mode und viel heiße Unterhaltung. Die Ladies Area wurde vergrößert, sodass es nicht zu langen Wartezeiten kommt und ansprechend gestaltet, damit Frauen sich noch mehr fallen lassen können. Aussteller wie Eis.de, MyDirtyHobby, Bongacams oder Stripchat präsentieren die neuesten Produkte und Angebote für endlosen On- und Offlinespaß.

Wer bei der 23. VENUS dabei sein möchte kann sich Tickets zum günstigen Vorverkaufspreis online unter https://www.venus-berlin.com/tickets/ bestellen oder vor Ort an der Tageskasse kaufen.



Quelle: VENUS Berlin GmbH