Sexpuppe kaufen – Ihr erotisches Betthäschen

Wenn Sie etwas vom Thema Sexpuppe kaufen hören, denken Sie an eine gewöhnliche aufblasbare Gummipuppe? Diese Puppen sind schon längst veraltet! Es gibt jetzt nämlich realistische Sexpuppen, die hochwertiger nicht sein könnten.

Die erotischen Betthäschen werden von Experten produziert. Sie werden per Hand hergestellt und auch von Hand detailgetreu bemalt, sodass die Love Doll noch realistischer wird.



Wenn Sie eine Premium Luxus Sexpuppe kaufen, werden Sie noch besser erkennen, welche Liebe zum Detail in diesen Geschöpfen steckt. Ihre zarte Haut wird bemalt mit Muttermalen und feinen Äderchen, was dazu führt, dass man die Dolls auf den ersten Blick mit einem echten Menschen verwechseln könnte.

Sie wollen wissen, wodurch eine Sex Doll noch realistischer wird und weshalb Sie sich eine Sexpuppe kaufen sollten? Dann sollten Sie unbedingt aufmerksam weiterlesen!



Sexpuppe kaufen – eine große Auswahl



Gleich zum Anfang eine wichtige Information: es existiert nicht nur „die Eine“ Real Doll. Die Auswahl ist nämlich so riesengroß, dass ganz sicher für jeden eine Doll dabei ist. Egal ob kurvig oder skinny, braunes oder blondes Haar, große oder kleine Brüste – jeder Mann kommt hier auf seine Kosten, wenn er sich eine Sexpuppe kaufen möchte.



Sie waren schon immer ein großer Fan von Vampir-Ladies und zärtlichen Elfen-Damen? Dann ist auch hier viel Platz für Ihre Fantasien und Vorlieben!



Wer kann sich eine Sexpuppe kaufen?



Es hat nichts mehr mit einem Masturbator oder einer gewöhnlichen Aufblaspuppe zu tun, wenn Sie eine Sexpuppe kaufen wollen. Unterschiede zu einer echten Frau sind nämlich beinahe nicht mehr festzustellen, was zum einen an dem unverwechselbaren Design der Schönheiten liegt und zum anderen am Material, das zur Herstellung verwendet wird. Das angesprochene Material ist Thermoplastische Elastomere, kurz auch TPE genannt. Es kommt dem Gefühl menschlicher Haut sehr nahe und sorgt durch eine gute Wärmeaufnahme für ein realitätsnahes Sex-Erlebnis.



Freilauf für Ihre Fantasien



Dass viele Menschen gewisse Vorlieben und Fantasien im Bett haben, ist längst kein Geheimnis mehr. Einige haben jedoch das Problem, dass sie Single sind, ihnen der richtige Partner fehlt oder die Fantasien vom Partner nicht geteilt werden. Wenn Sie eine Sexpuppe kaufen, werden Sie sich nicht mit solchen Problemen herumschlagen müssen. Mit Ihrer eigenen Love Doll eröffnet sich Ihnen die Möglichkeit, alles auszuprobieren und zu praktizieren, was Sie schon immer interessiert hat und Sie schon immer im Bett machen wollten.



Stellungswunder

Jede Real Doll besitzt ein widerstandsfähiges Stahlskelett in ihrem Inneren. So kann Sie in alle möglichen Positionen und Stellungen, die Ihnen gefallen, gebracht werden.



Sexpuppe kaufen – warum sich ein Kauf für Sie lohnt



Es gibt natürlich noch mehrere Gründe, die für den Kauf einer Sexpuppe sprechen. Wir haben sie Ihnen in einer Übersicht aufgelistet:

Vorteil

Erklärung

Sex mit der makellosen Frau Sie wünschen sich schon lange endlich Sex mit einer makellosen Fau zu haben? Eine Frau mit der Optik und dem Körper, von dem Sie immer geträumt haben? Überhaupt kein Problem! Machen Sie Ihre Träume wahr und kaufen Sie sich Ihre eigene Sexpuppe! Sex, wann immer Sie wollen Sie wollen oft und viel Sex haben? Mit einer Sex Doll ist das überhaupt kein Problem. Sie wird immer bereit sein und jedes Mal mit Ihnen genießen. Zusätzlich sparen Sie sich Geld und schützen sich vor Geschlechtskrankheiten, da sie keine Bordelle mehr besuchen müssen. Ihre Love Doll wird für immer nur Ihnen gehören! Seien Sie nie wieder allein Jeder Mann ist einmal allein oder fühlt sich so. Um zu verhindern, dass Ihnen so etwas passiert, können Sie sich eine Sexpuppe kaufen. Sie wird immer für Sie da sein, wenn es Ihnen schlecht geht und dafür sorgen, dass Sie sich besser fühlen. Zudem wartet Ihre Sex Doll schon auf Sie, wenn Sie nach Hause kommen. Großartiger Dreier für Paare In vielen Beziehungen ist der Gebrauch von Sex Toys mittlerweile absolut normal. Sex Toys können jedoch irgendwann ihren Reiz verlieren. Auch Gespräche über Sex mit anderen Personen sind üblich, führen aber oft zu Streit. Wir haben die Lösung für Ihr Problem: eine Sexpuppe kaufen. So erreicht Ihr Sexleben neue Gipfel und wird nicht vom Streit übertrumpft.

Welche Arten von Sex Dolls gibt es?



Ihnen stehen die verschiedensten Arten und Ausführungen zur Verfügung, wenn Sie eine Sexpuppe kaufen möchten. Sie unterscheiden sich neben der Optik, also Haarfarbe, Figur, Körbchengröße und vielem mehr, auch noch in Ihrem verwendeten Material. Hierbei gibt es zwei verschiedene Materialien, die zur Herstellung der Dolls genutzt werden: Silikon oder TPE.



Sexpuppen aus TPE



Eine TPE-Doll hat viele gute Eigenschaften, auch dank ihrem Material. Aus diesem Grund wird bei der Produktion verstärkt auf TPE gesetzt. Die wohl drei besten Vorteile von TPE:



Realitätsnahes Hautgefühl



Flexible & weiche Oberfläche



Einfache Aufnahme von Wärme



Viele Hersteller bieten TPE-Dolls in den verschiedensten Designs und Größen an. Neben seinen guten Eigenschaften ist TPE wegen seinem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis beliebt. Dazu bietet TPE ein realistisches Sex-Erlebnis und ist sehr leicht zu reinigen.



Sexpuppen aus Silikon

Wenn man TPE und Silikon miteinander vergleicht, lässt sich sagen, dass Silikon etwas robuster als TPE ist. Durch das verwendete Silikon wird die Haut der Real Doll glatter, wirkt aber auch etwas künstlicher.

Dank dem Silikon lassen sich aber die Genitalien viel realistischer und detaillierter nachbilden. Aus diesem Grund kaufen sich viele Real Doll Liebhaber eine Silikonpuppe.

Die Vorteile von Silikon:

Das Sex-Erlebnis wird noch realistischer, da Silikon Wärme noch besser speichert als TPE

Silikon hält länger als TPE, da es widerstandsfähiger ist



Extrem realistische Genitalien

Im Punkt Lebensdauer ist Silikon zweifelsohne besser als TPE. Gut gepflegt hält das Material der TPE-Dolls 3-5 Jahre. Die Silikonpuppen dagegen erreichen sogar 5-7 Jahre Lebenszeit.

Fazit:



Jeder kann sich eine Sexpuppe kaufen und das unabhängig vom Geschlecht, der Sexualität oder den Vorlieben. Mit einer hochwertigen Liebespuppe können das Liebesleben aufpoliert und die Lebensqualität verbessert werden, da man jede seiner Vorlieben und Wünsche, egal welche, ohne Grenzen und Tabus ausleben kann.

