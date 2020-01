Erotisches Spielzeug für heiße Nächte

Wenn Sie auf der Suche nach unvergleichlichen Höhepunkten sind, dann hilft Ihnen dieser Ratgeber mit Sicherheit dabei, ein passendes Sexspielzeug zu finden. Männer, Frauen und Paare verleihen Ihrem Liebesleben im Nu unvergessliche Momente.

Erotische Spielzeuge für Frauen

Aufgeschlossene Frauen sehen sich eine Vielzahl von lustspendenden Toys gegenüber. Zu den klassischen Varianten gehören mit Sicherheit Dildos und Vibratoren. Dildos können - einer ergonomischen Form vorausgesetzt - wunderbar den G-Punkt stimulieren, an welchem zahlreiche Nervenende sehr empfindsam gegenüber intensive Berührungen sind. Für all diejenigen, welche dieses Erlebnis steigern wollen, eignen sich Vibratoren mit Verlängerung zum Kitzler hin. Auf diese Weise erleben Sie unvergleichliche klitorale und vaginale Orgasmen. Übrigens hilft beim Solospiel eine ausreichend große Menge an Gleitgel auf Wasserbasis. Dieses greift im Gegensatz zum Pendant auf Silikonbasis nicht die Silikonoberfläche der Spielzeuge an. Somit ermöglicht der Einsatz eine langanhaltende Verwendung sowie zusätzliche Gleitfähigikeit für ein sehr lustreiches Erlebnis.

Neue Reize für Ihn

Die Männerwelt kann aus einer großen Bandbreite an fantastischen Toys auswählen. Sehr lustreiche Zeiten erleben Männer mit dem Autoblow. Dieses ahmt durch das leichte Saugen das Gefühl beim Oralsex nach. Die Maschine eignet sich für Freunde der Fellatio, die dieses Gefühl zeitunabhängig spüren wollen. Darüber hinaus sorgen ausgewählte Penisringe für stimmungsvolle Stunden und Abwechslung pur. Durch die starken Vibrationen wird der Schaft gezielt stimuliert. Das, was bei den Frauen der G-Punkt auslöst, ist bei Männern die Prostata. Nicht von ungefähr kommt die Bezeichnung "männliche Prostata". Dank der richtigen Form der Spielzeuge ist eine gezielte Massage problemlos möglich, um unvergleichliche Höhepunkte zu erleben. Zudem können Männer intensive Höhepunkte mit einer "Wichsmaschine" erleben. Bei Liebeswiese gibt es eine fundierte Auswahl an verschiedenen Masturbatoren für Männer, die einsame Stunden mit Leidenschaft befeuern.

Sexspielzeug für Paare

Der Einsatz von Sexspielzeugen führt dazu, die eigene Sexualität unter einem neuen Gesichtspunkt kennenzulernen. Das Verschieben der eigenen Grenzen erweitert die sexuellen Erfahrungen ungemein. Insbesondere geschieht dies, wenn Dildos oder Vibratoren gemeinschaftlich ausprobiert werden. Beispielsweise dient ein Vibrator mit Klitorisreizarm dazu, den G-Punkt und den Kitzler gezielt zu stimulieren. Dessen Verwendung sorgt dazu, die richtigen Voraussetzungen für hemmungslosen Sex zu schaffen. Weitere bewährte Mittel stellen Fingerstimulatoren dar, die dank ihrer Noppen und Ausformungen eine intensivere Reibung ermöglichen. Paare können mit Hilfe von Liebeskugeln mit Fernbedienung ihr Vorspiel auf öffentliche Orte verlagern. Die Vibrationen bringen den Intimbereich ordentlich in Wallung, während die Menschen ihrem Alltag nachgehen. Experimentierfreudige Paare können auch auf so genannte Sextoy-Sets zurückgreifen. Darin enthalten sind zahlreiche Komponenten wie Liebeskugeln, Plugs oder Penisringe, die ein abwechslungsreiches Liebesleben garantieren. Vor allen Dingen lassen sich Analplugs wunderbar in das Vorspiel integrieren und zusätzlich den Analsex durch lustvolles Dehnen spürbar zu vereinfachen. Beim Liebesspiel sorgen Paarvibratoren für den besonderen Kick. Die flexiblen Lustmacher stimulieren beide Akteure gleichermaßen, was in vielen Stellungen wie im Doggystyle oder der Reiterstellung funktioniert.

