Sexuelle Entwicklung für zwei von drei Frauen wichtig

Shades of Grey sei Dank sind auch laute Gedanken zu sexuellen Vorlieben und persönlichen Grenzen kein Tabu mehr. Doch was bringt Frauen in ihrer sexuellen Entwicklung am meisten voran? 2.000 Frauen der über 4 Millionen Mitglieder starken sexpositiven Online-Community JOYclub geben Antwort - und verraten, was ihren Wunsch nach sexueller Entwicklung ausgelöst hat.