Casual Dating im Winter – der Hit für alle Singles?

Nur weil es draußen kalt wird, muss man nicht einsam werden! Auch im Winter können Singles ihren Spaß haben – wir zeigen, wie man mit Casual Dating das Beste aus diesem Winter herausholen kann.

Was ist Casual Dating?

Casual Dating bedeutet zwanglose Treffen. Es geht also darum, sich auf ein lockeres Date ohne Verpflichtungen zu treffen. Gefühle sind beim Casual Dating ein Tabu-Thema. Es geht lediglich darum, seinen Spaß zu haben und danach getrennte Wege zu gehen.

Sex ist allerdings nicht garantiert. Wohin das Treffen letztendlich führt, wird spontan entschieden. Das macht diesen Dating-Stil besonders aufregend und verlockend für jeden, der kein Interesse an einer ernsten Partnerschaft hat.



Schöne Stunden alleine



Man braucht keinen Partner, um auf seine Kosten zu kommen. Ab und zu tut es gut, etwas Zeit mit sich selbst zu verbringen. Egal, ob Schmökern in Erotik-Zeitschriften oder Befriedigen zu mitreißenden Pornos, es gibt es alles rund um Erotik.



Casual Dating gegen Einsamkeit im Winter



Wer genug Stunden alleine verbracht hat, wünscht sich eventuell etwas Gesellschaft. Das bedeutet nicht, dass man sich in die nächste Beziehung stürzen muss.

Viele Menschen sind nicht bereit für eine ernsthafte Partnerschaft oder haben schlichtweg nicht genug Zeit, weil die Karriere im Vordergrund steht. Hin und wieder zum Abschuss zu kommen, kann helfen, Stress abzubauen und den Kopf freizubekommen.

Casual Dating ist der perfekte Mittelweg. Man hat die Möglichkeit auf abenteuerliche Dates zu gehen und neue Menschen kennenzulernen, behält jedoch die persönliche Freiheit. Wenn die Chemie stimmt, kann das Treffen ins Bett verlegt werden, ohne dass anschließend unangenehme Situationen oder Verpflichtungen entstehen.

Casual Date-Ideen im Winter



Wer sich entschieden hat, Casual Dating auszuprobieren, für den haben wir ein paar wintertaugliche Date-Ideen.

1. Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt ist perfekt, um in Stimmung zu kommen. Bei Leckereien und Glühwein kann man einander in einer lockeren Umgebung kennenlernen. Man schafft gleichzeitig Grund dazu, das Date in andere Räumlichkeiten zu verlegen, da es mit der Zeit immer kälter wird.



2. Schlittschuhlaufen



Schlittschuhlaufen ist das ideale Date für Mutige, die sofort zur Sache kommen wollen. Auf dem Eis kommt es auf natürliche Weise zu Berührungen, wenn man sich aneinander festhält oder sich mitziehen lässt. Das durchbricht die Berührungs-Barriere und man kommt sich automatisch näher. Es fällt später leichter, intim zu werden, weil man sich vertrauter fühlt.



3. Museum

Bei einem Museumsbesuch entflieht man der Kälte und bekommt trotzdem ein unterhaltsames Programm geboten. Man sollte sich vorher absprechen, um eine Ausstellung zu finden, die für beide Seiten interessant ist.



Dates auf neutralem Boden

Um die eigene Sicherheit zu wahren, sollte das erste Treffen immer auf neutralem Boden und an einem öffentlichen Ort stattfinden. Noch besser wäre es, wenn man einem Freund oder einer Freundin von dem Date erzählt und den Standort mit ihm oder ihr teilt. Im Anschluss kann man kurz Rückmeldung geben, dass alles okay ist.

Das mag im ersten Moment übervorsichtig klingen, doch man weiß nie, wer hinter einem Dating-Profil wirklich steckt und sich selbst zu schützen hat oberste Priorität.



Unterschied zwischen Casual Dating und Sex-Date



Casual Dating ist nicht gleich Sex-Date. Beim Casual Dating ist das Date genauso wichtig, wie der Sex. Genauer gesagt ist dieser gar nicht garantiert. Ob das Date ein Happy End hat, wird spontan entschieden und erhält die Spannung.

Beim Sex-Date trifft man sich mit der Intention, miteinander zu schlafen. Eventuell wird das Date komplett ausgelassen und es geht direkt zur Sache.

Fazit – Winterblues war gestern

Heutzutage lässt sich durch das Internet in kürzester Zeit ein Partner für ein Casual Date finden. Auf dem Sofa Trübsal blasen oder ständig selbst Hand anlegen war gestern, diesen Winter sind zwanglose Dates angesagt.

