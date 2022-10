Deutschlands Nackedei-Hauptstadt: Karlsruher verkaufen sich am teuersten bei Onlyfans

Karlsruher wissen, was sie wert sind: Onlyfans-Darsteller dieser Stadt verlangen im Schnitt die höchsten Preise für Abonnements ihres Erotik-Contents auf der Amateurplattform Onlyfans. Außerdem fanden Experten der Plattform elf Profile von deutschen Prominenten, welche Amateuren die Plattform streitig machen könnten.

Dies hat eine aktuelle Recherche der Informationsplattform Betrugstest.com ( www.betrugstest.com) ergeben. Dabei analysierte die Plattform circa 2.400 Onlyfans-Profile, deren Urheber ihren Standort in Deutschland haben.



Porno-Darstellerin Rogue ist Deutschlands erfolgreichster Onlyfans-Promi

Promis, denen es nichts ausmacht, sich etwas freizügiger im Internet darzustellen, haben die Plattform ebenfalls für sich entdeckt. Besonders erfolgreich zeigt sich YouTuberin, Reality-TV- und nicht zuletzt Porno-Darstellerin Shaiden Rogue, die mit über 115.000 Likes erfolgreichster Onlyfans-Promi in Deutschland ist. Auf Platz zwei folgt das Profil des Models und Lugner-Ex Cathy Lugner mit etwa 73.000 Likes. YouTuberin und Rapperin Katja Krasavice schafft es immerhin mit 66.000 Likes auf den dritten Platz.

Zwar keine Anfängerin an sich, aber Verliererin des Rankings ist Erotik-Darstellerin Lexy Roxx, welche bisher nur etwa 2.800 Likes für ihr Profil bekommen hat. Auf dem vorletzten Platz landet Neueinsteigerin "Mary", Freundin von 187-Strassenbande-Rapper Bonez MC und Besitzerin eines Accounts mit etwa 3.800 Likes. Laura Müller, It-Girl und Ehefrau des umstrittenen Sängers Michael Wendler, vervollständigt das Verlierer-Treppchen mit 9.800 Likes auf dem drittletzten Platz.

Karlsruher wissen, was sie wert sind

Am teuersten verkaufen Karlsruher (Fotos und Videos von) sich. Durchschnittlich 16,47 Euro werden hier im Monat für ein Porno-Abo bei einem Profil fällig. Damit belegen die Oberrheiner den Spitzenplatz des Rankings. Auf Platz zwei folgt Braunschweig mit durchschnittlich 14,57 Euro pro Monat und Aachen mit 12,21 Euro auf dem dritten Platz.

Für deutlich weniger lassen die Bremer alle Hüllen fallen: Im Schnitt werden hier 4,83 Euro im Monat fällig, für Schnäppchenjäger also ein gefundenes Fressen und für Bremen der letzte Platz des Rankings. Die Städte Wiesbaden und Dortmund liegen mit durchschnittlichen 6,93 Euro und 7,43 Euro nur knapp darüber. Berlin liegt derweil im Mittelfeld auf Platz 15 bei durchschnittlichen 9,50 Euro.

Berlin ist Deutschlands Erotik-Darsteller Hauptstadt

Der Titel "Nackedei-Hauptstadt" ist vergeben: Deutschlands größte Stadt beheimatet auch die meisten Onlyfans-Influencer: Ganze 939 Profile leben in der Hauptstadt. So zum Beispiel auch die Promis Shaiden Rogue, Cathy Lugner, Katja Krasavice und die Freundin von 187-Rapper Bonez MC, "Marys Crib". Auf Platz zwei landet mit großem Abstand die doch nicht so prüde bayerische Landeshauptstadt München: 270 Profile sind hier registriert, darunter das Profil der Sängerin Kim Glow. Mit 261 Profilen befindet sich die Hansestadt Hamburg auf dem dritten Platz des Rankings, die für ihr Rotlichtmilieu auf St. Pauli bekannt ist. Im Durchschnitt finden sich in den 30 größten deutschen Städten etwa 80 Profile.

Keine Zeit für Erotik haben hingegen die Bewohner von Chemnitz und Aachen: Hier existieren nur sieben beziehungsweise vier Profile auf Onlyfans. Noch weniger sind es in Mönchengladbach und Wiesbaden, wo nur je drei Akteure beheimatet sind.

Deutschlands beliebteste Amateur-Erotik-Darsteller leben in Mannheim

In der baden-württembergischen Stadt Mannheim, am Zusammenfluss von Rhein und Neckar, leben Deutschland beliebteste Amateurpornodarsteller. Mit durchschnittlich etwa 13.040 Likes auf Onlyfans-Profilen ist die Stadt Spitzenreiter im Onlyfans-Ranking. Knapp auf den Fersen "produzieren sich" Darsteller in Wiesbaden auf Platz zwei mit durchschnittlich 12.550 Likes. Der dritte Rang geht mit größerem Abstand an Nürnberg, wo Nachwuchs-Erotiksternchen immerhin im Schnitt 5.650 Abonnentinnen und Abonnenten mit ihren Reizen überzeugen können.

Weniger sexy finden Porno-Konsumenten offensichtlich die Darsteller aus Münster, Aachen und Bremen: Hier erhalten die Nackedeis 220, 195 und 180 Likes im Schnitt - abgeschlagene Schlusslichter des Rankings.

Am härtesten arbeiten Darsteller in Bochum

Bochum ist nicht nur besonders produktiv im Bereich des Bergbaus oder der Stahlproduktion, sondern auch, wenn es um die Herstellung pikanten Erotik-Contents geht: Durchschnittlich 645 Fotos und Videos mit Nackt-Content wurden hier im Schnitt pro Profil bisher "hergestellt", damit ist Bochum Deutschlands Amateurporno-Produktionsstandort Nummer eins und auf dem ersten Platz dieses Rankings. Besonders ausschlaggebend ist hierfür die Darstellerin "Janey's Life" mit 4.337 Fotos und Videos. Mit etwas Abstand folgt die fränkische Hauptstadt Nürnberg auf dem zweiten Platz mit 541 Fotos und Videos im Schnitt. Leipzig vervollständigt das Siegertreppchen mit 448 Fotos auf dem dritten Platz.

Deutlich unproduktiver entblößen sich Darsteller in Essen, Münster und Chemnitz. Hier werden im Schnitt nur rund 40 Fotos und Videos produziert.

Datenbasis: Insgesamt wurden 2.327 Onlyfans Profile in den 30 größten deutschen Städten auf ihren Standort, monatliche Abopreise, Likes und Anzahl der Fotos und Videos untersucht. Die Liste der Profile wurde über die Onlyfans Suchmaschine Onlyfinder generiert. Da Onlyfans Preise in USD angibt, wurden diese Preise Stand 27. September in Euro umgerechnet.

Quelle: Betrugstest.com (ots)