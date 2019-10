So bleibt Solo-Sex spannend und abwechslungsreich

Sie sind bereits seit einiger Zeit Single, möchten jedoch nicht auf die Freude der Penetration verzichten? Sie sind in einer Partnerschaft, in der das Sexleben nicht so befriedigend ist, wie sie es gerne hätten? Solo-Sex ist die Lösung für diese Probleme. Dies hört sich erst einmal langweilig an, kann jedoch sehr erregend und abwechslungsreich sein. Wie Sie mit und ohne Hilfsmittel ganz einfach abwechslungsreiche Orgasmen haben können, erfahren Sie hier.

Hilfsmittel verwenden beim Solo-Sex Die Masturbation muss nicht immer per Hand erfolgen. Sextoys und eine große Auswahl an Fickmaschinen können hier Abhilfe schaffen. Sowohl für Männer, als auch für Frauen gibt es einige Hilfsmittel, die den Solo-Sex zu einem einmaligen Erlebnis werden lassen. Männer beispielsweise können auf Penispumpen zurückgreifen, welche einen intensiven Orgasmus auslösen, wenn diese richtig angewandt werden. Für Frauen gibt es eine Vielzahl an Vibratoren, die mittlerweile auch per Smartphone gesteuert werden können. Analvibratoren geben vielen Männern und Frauen den besonderen Kick beim Solo-Sex. Diese können in Kombination mit anderen Sextoys zur absoluten Ekstase führen und unvergessliche Orgasmen bescheren. Nehmen Sie sich Zeit für den Solo-Sex Solo-Sex wird häufig an den gleichen Orten durchgeführt. Dies kann das Bett sein oder unter der Dusche, hier wird meist nicht viel Zeit für die Befriedigung genommen. Doch das muss nicht sein. Variieren Sie den Ablauf für Ihren Orgasmus. Vor allem Frauen können mit Liebeskugeln auch schon unterwegs tolle Orgasmen haben oder sich zumindest in Stimmung bringen, um dann zu Hause zum Höhepunkt zu kommen. Nehmen Sie sich Zeit. Bringen Sie sich richtig in Fahrt. Hierbei können Pornos oder erotische Filme helfen. Online finden Sie genügend Anbieter für beide Themen. Suchen Sie den Film oder die Geschichte aus, der Ihren Vorlieben entspricht. Sanfte Berührungen währenddessen können Ihnen bereits einen Vorgeschmack bieten. Lassen Sie Solo-Sex nicht zu einer schnellen Nummer werden. Je mehr Zeit Sie sich nehmen, desto besonderer und intensiver wird der Höhepunkt. Solo-Sex mit Zuschauern Viele Menschen finden die Vorstellung, dass Sie beim Sex beobachtet werden besonders erregend. Warum sollte dies nicht auch für den Solo-Sex infrage kommen? Online finden Sie einige Plattformen, die Cam-Sex Anbieten. Teilweise können Sie hier Sexspielzeuge verwenden, die von anderen Usern gesteuert werden können. Hier gilt natürlich, dass Sie sich nicht komplett zeigen müssen. Ihr Gesicht kann während der Vorstellung versteckt bleiben. Beim Solo-Sex beobachtet zu werden, kann bei vielen Singles den absoluten Kick auslösen und den Orgasmus besonders intensiv werden lassen. Solo-Sex an ungewohnten Orten Nicht immer die eigenen vier Wände eignen sich für den Sex alleine. Testen Sie neue Umgebungen aus. Fühlen Sie sich erregt, während Sie auf der Arbeit sind? Was spricht hier gegen einen schnellen, heimlichen Orgasmus auf der Toilette. Oder auch bei Spaziergängen im Wald oder Feld können Sie sich kurzzeitig zurückziehen und die Zeit mit sich alleine genießen. Achten Sie jedoch unbedingt darauf, dass Sie unentdeckt bleiben, da dies sonst neben den unschönen Folgen auch noch zu einem sehr peinlichen Moment führen kann.



