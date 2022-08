Spanien: Dürre legt Ruinen eines römischen Militärlagers wieder vollständig frei

Die archäologischen Überreste eines römischen Lagers im Nordwesten Spaniens wurden vollständig freigelegt, als der Wasserspiegel des Stausees in Galicien während der lang anhaltenden Dürre sank. Aquis Querquennis ist ein römischer archäologischer Komplex, der sich in der Gemeinde Baños de Bande in Galicien am Ufer des Stausees Las Conchas befindet, welcher vom Fluss Lima gespeist wird. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die 2,5 Hektar umfassende Anlage diente bis 120 n. Chr. als Militärkomplex mit Zitadelle und Kaserne für die römischen Legionen, geriet jedoch später in Vergessenheit, bis ihn der Archäologe Florentino López Cuevillas in den 1920ern wiederentdeckte und die Ausgrabung begann. Ab 1949 war der archäologische Komplex für eines der zahlreichen Staudammprojekte während der Franco-Ära vorgesehen und wurde vom Conchas-Stausee überflutet." Quelle: RT DE