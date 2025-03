Dr. Daniele Ganser: CIA Terroranschlag in Mailand - Piazza Fontana 1969

Italien wurde im Kalten Krieg von Terroranschlägen erschüttert. Der Beginn einer langen Serie von Anschlägen war der 12. Dezember 1969. Damals explodierte eine Bombe in der Banca Nazionale dell’Agricoltura in der Piazza Fontana in Mailand. Der Piazza Fontana Terroranschlag fordert 17 Tote und 88 Verletzte. Zuerst wurden die Kommunisten beschuldigt, hinter dem Anschlag zu stecken. Aber das war nicht der Fall. Dies berichtet der renommierte Historiker Daniele Ganser.

Weiter berichtet Ganser: "Die Kommunisten wurden nur beschuldigt, um sie in den Wahlen zu schwächen, denn sie hatten in Italien oft mehr als 30 Prozent der Stimmen. Jahre später erklärte der italienische Untersuchungsrichter und Senator Ferdinando Imposimato, dass die NATO hinter dem Anschlag in Mailand steckt.



Imposimato sagt: «Der Sprengstoff, der beim Anschlag von Piazza Fontana in Mailand 1969 verwendet wurde, kam aus einer NATO-Basis.» Die NATO weigert sich aber bis heute, über ihre Verbindungen zu den Terroranschlägen in Italien und die Gladio-Geheimarmeen zu sprechen.



Doch in Italien gibt es immer mehr Menschen, welche diese Tatsache untersuchen und auch offen ansprechen. Im Juni 2000 publizierte das italienische Parlament eine Untersuchung zu den Terroranschlägen im Kalten Krieg: «Diese Massaker, diese Bomben, diese militärischen Aktionen wurden von Männern innerhalb italienischer staatlicher Einrichtungen organisiert oder gefördert oder unterstützt und, wie kürzlich aufgedeckt wurde, auch von Männern, die mit den Strukturen der Geheimdienste der USA in Verbindung standen.”

Weil nun viele Jahre seit den Terroranschlägen vergangen sind, fordern Politiker aus Italien, dass die USA und die NATO bei der Aufklärung dieser Verbrechen helfen sollten. «Die Interventionen der USA in Italien sind eine historische Tatsache, davon bin ich überzeugt», erklärte der italienische Politiker Valter Bielli im Jahre 2000 gegenüber dem Guardian. «Sie haben mit ihren Aktionen die Kommunistische Partei daran gehindert, durch demokratische Wahlen an die Macht zu kommen. Jetzt gibt es die kommunistische Gefahr nicht mehr. Daher wäre es angemessen, wenn die USA uns helfen würden zu klären, was in der Vergangenheit in Italien passiert ist.»"

Quelle: Daniele Ganser