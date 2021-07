Die Brücke bei Czerwińsk: Ein Meisterwerk altpolnischer Ingenieurskunst

Die effiziente Montage der Schlittschuhbrücke bei Czerwińsk und die schnelle Überquerung der Truppen der polnischen Krone am 1. und 2. Juli 1410 überraschte das Kommando der Deutschordensritter. Es war eines der Schlüsselereignisse des Großen Krieges mit dem Orden, das über den Sieg entschied. Dies berichtet das polnische Magazin "Tysol.pl". Der Artikel wurde vom Magazin "Unser Mitteleuropa" ins Deutsche übersetzt.

Weiter berichtet das Magazin: "Historiker des polnisch-teutonischen Konflikts weisen seit langem auf die sehr sorgfältigen Vorbereitungen hin, die die alliierten Befehlshaber, vor allem König Jagiełło und sein Stab, vor dem Feldzug gegen den Deutschordensstaat getroffen haben. Bereits im Herbst 1409 begannen sich die Lebensmittelvorräte zu häufen. Im Frühjahr des folgenden Jahres begann eine der größten altpolnischen Baumaßnahmen, der Bau der Schlittschuhbrücke.

Die Bauarbeiten wurden im Kozienicka-Wald, im Gebiet unter der Gerichtsbarkeit des Radom starost, Ritter Mikołaj von Odrzywoł durchgeführt. Er überwachte die Arbeiten in organisatorischer Hinsicht, während der Brückenbauer und Betriebsleiter in technischer Hinsicht Meister Jarosław, ein Städter, war. Die Arbeiten wurden unter großer Geheimhaltung durchgeführt, die bis zum Kriegsbeginn beibehalten wurde. Das belegen die Quellenberichte, die die Überraschung und den Unglauben der Deutschordensritter beschreiben, einschließlich der Missachtung, die Meister Ulrich von Jungingen zum Ausdruck brachte, als er von der Errichtung der Brücke und dem erfolgreichen Übergang des Kronheeres über den Fluss hörte. Die Weichsel, der größte Fluss Mitteleuropas, war zu dieser Zeit ein schwer zu überwindendes Wasserhindernis und nahm einen wichtigen Platz in den Kriegsplänen des Ordens ein.

Nach dem Bau im Wald von Kozienicka wurde die Brücke auf Booten in die Region Czerwińsk geflößt und dort am 30. Juni wieder zusammengebaut. Die Art und Weise, wie die Brücke auf dem Wasser transportiert wird, bestimmt ihren Namen – Schlittschuhbrücke. In der Literatur wird manchmal der Name „Pontonbrücke“ verwendet, aber dieser Begriff sollte sich auf eine Konstruktion beziehen, die vollständig auf dem Landweg transportiert wird, wenn die Boote (Pontons), Decks und Balken auf Karren transportiert werden.

Die Montage der Brücke dauerte weniger als vierundzwanzig Stunden und schon am 1. Juli begann die Armee der polnischen Krone, die etwa 20 – 22 Tausend Mann zählte, mit Pferden, Wagen und Artillerie die Überfahrt. Die Überfahrt verlief reibungslos; eine speziell ausgewählte Einheit von Rittern, wie wir heute sagen würden – der Verkehrsregelungszug – hielt am Brückenkopf Wache. Am dritten Tag des Juli war alles vorbei und die Handwerker unter der Leitung von Meister Jarosław begannen mit der Demontage der Brücke. Das Heer der Krone schloss sich zusammen mit den Lehnsbannern der masowischen Fürsten dem Heer des Großfürstentums Litauen im Norden Masowiens an und bedrohte direkt das Zentrum des Deutschordensstaates. Die vom Stab des Großmeisters vorbereiteten Kriegspläne erwiesen sich als veraltet und es musste improvisiert werden, wobei versucht wurde, im Feld den Weg der direkt nach Marienburg marschierenden alliierten Armee zu ersetzen. Es ging also darum, die Initiative in die Hände des Gegners zu geben und den Kampf zu seinen Bedingungen anzunehmen, was nach Meinung aller Meister der Kriegskunst seit den Zeiten von Sun Tsu eine unvorteilhafte Situation ist. Die Schlacht bei Grunwald (Tannenberg), die dem Orden durch die Offensive der verbündeten Armeen auferlegt wurde, geriet zum Desaster, Ulrich von Jungingen wurde dabei getötet, der größte Teil des Führungsstabes fiel und das Ordensheer wurde vernichtet. Eine solch günstige Wendung der Ereignisse aus alliierter Sicht war vor allem dank der Nutzung der Schlittschuhbrücke bei Czerwińsk möglich.

Die Brücke wurde mindestens noch einmal von der polnischen Armee bei militärischen Operationen genutzt, wenn auch in kleinerem Umfang. Ihr Erbauer, Meister Jarosław, wurde von König Jagiełło geschätzt und mit einer vollen Plattenrüstung und einem Privileg zum Bau einer Mühle und eines Sägewerks in Puszcza Kozienicka (Wald von Kozienicka) ausgestattet. Die Brückenüberquerung bei Czerwińsk ist ein perfektes Beispiel für das hohe Niveau des technischen Denkens im alten Polen während des späten Mittelalters.

Czerwińsk an der Weichsel ist heute eine kleine, verschlafene Stadt, die in einer malerischen Ecke von Masowien liegt. Es liegt etwa 60 Kilometer von Warschau entfernt und ist ein sehr guter Ort für die Bewohner der Hauptstadt, um Touren zu unternehmen, entweder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. In Czerwińsk selbst kann man leicht Spuren der Vergangenheit finden. Das wichtigste und älteste Objekt ist die romanische Basilika auf dem Hügel. Irgendwo unten, auf der anderen Seite der Weichsel, gab es wahrscheinlich einen Brückenübergang während der denkwürdigen Tage im Juli 1410. Wenn man heute durch Masowien wandert, lohnt es sich, diesen charmanten, malerischen Ort zu besuchen."

Quelle: Unser Mitteleuropa