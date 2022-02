Inelia Benz: "Macht über Andere ist so...VON GESTERN"

„Die Menschen, die an das dunkle/einschränkende Paradigma glauben, schrumpfen sowohl zahlenmäßig als auch in ihrem Einfluss“, sagt Inelia Benz, die bereits seit 2011 von der nun spürbaren Spaltung innerhab der Menschheit berichtet und fährt fort: „Es gibt immer weniger Menschen auf diesem Planeten, die mit Gier, Herrschaft und Macht über Andere einverstanden sind.“ Sie möchte daher mit dieser Botschaft die Menschen dazu animieren, eine schönere Welt zu erschaffen.

Den hier nun von ExtremNews vertonten Text schrieb sie bereits am 18. April 2019 in ihrem Blog. Öffentlich spricht sie seit vielen Jahren über die energetische Spaltung der Menschheit, die sie im Jahr 2011 wahrnahm. Seit 2020 gehört diese in nahezu jedem Land der Welt zum Alltag.

Für diejenigen, die raus wollen aus der alten „Matrix“, gehe es nun darum, deren Meinung darüber zu ändern, das alte Paradigma zu verkörpern und es mit niederfrequenten Erfahrungen und Co-Kreationen zu füttern - und stattdessen das eigene hochschwingende Selbst zu verkörpern. Dies klinge einfach, sei aber ziemlich schwierig, wenn man es alleine macht, umgeben von negativen Schöpfern.

Inelia Benz schreibt dazu: „Du bist aber nicht allein. Auch wenn wir uns noch nie persönlich getroffen haben, sind wir beide auf diesem Planeten, wir haben beide genug von dem alten, überholten Mist und sind bereit, das wahre Leben zu verkörpern, das wahre Leben, das wir hier auf diesem schönen Planeten Erde erleben sollen. Ich bin bereit, das Universum und das Multiversum zu erforschen, anstatt mich mit Dramen und niederfrequenten Auseinandersetzungen mit denen zu beschäftigen, die nicht genug davon bekommen können.

Meine Realität ist gefüllt mit hochschwingenden, unterstützenden Menschen. Sie ist erfüllt von wunderschönen Wäldern, Ozeanen und sauberer, frischer Luft. Mein Wasser ist frei von Chemikalien, und meine Eier stammen von glücklichen Hühnern, die Namen und ein erfülltes Leben haben.

Und weißt Du was? Das ist meine Vorstellung vom Himmel, deshalb habe ich ihn jetzt.“

Den kompletten Text gibt es in diesem Video in deutscher Sprache: https://youtu.be/x7-vT-JMfv0

Quelle: ExtremNews / Inelia Benz