Frank Willy Ludwig bietet Lösungen an

In einer turbulenten Zeit, in der echte Ideen gefragt sind, die die Menschheit voranbringen können, referiert Frank Willy Ludwig über seine Erkenntnisse aus u.a. den Anastasia-Büchern und den Slawisch Arischen Weden. Er wünscht sich von seinen Zuschauern, dass sie sich jetzt in der Umbruchszeit vernetzen und gemeinsam die „Gesellschaft der Ehre“ aufbauen. Deswegen ist Corona auch nichts Böses für ihn - im Gegenteil: „Es erschafft das Gute“. Der Vortrag ist nachfolgend kostenfrei als zweiter Teil der sechsten Folge der ExtremNews Sendung „Auf der Spur unserer Geschichte“ zu sehen.

Frank Willy Ludwig schrieb in seinem Rundbrief von vor einem Jahr bereits, dass er den Eindruck bekommen hat, dass „die Menschen nach wie vor die Lösung im Außen suchen und auf dem Rücken anderer in die Erlösung reiten wollen. Wie kann man sich sonst die Begeisterung, insbesondere in den „alternativen“ Medien, wo man eigentlich Gleichgesinnte erwarten darf, erklären, bei der leeren Versprechungen, Verschwörungstheorien, Beschuldigungen, Fantastereien, vielfach mehr gefolgt wird als denen, die wirklich etwas vormachen und vorbildlich leben. Das ewige Wiederholen solcher Phrasen von Rettung, Frieden, Freiheit, Wahrheit, Erlösung, Liebe, 'Bleibt ruhig und vertraut dem Plan' usw. geht in die völlig falsche Richtung. ES WIRD UNS KEIN ANDERER HELFEN! Das müssen wir als erstes verstehen! Die Lösung liegt einzig und allein im Innen. Es sind unsere Antennen, unsere Zellen, unsere DNA, unsere Empfänger, wie auch Sender, die gestört werden und egal durch wen oder was – es dient uns sowieso, dass wir es begreifen und wach werden. Glaubt keinem, der sich Erwachter nennt oder andere als Schlafschafe bezeichnet oder mit der eigenen Spiritualität angibt. Schaut auf deren Lebensweise und Früchte. Fragt Euch immer wie rein sie sind und ob ihr es auch so möchtet. Werden wir uns bewusst, dass wir es sind, die den Dingen ihre Bedeutung geben. Wir sind es, die mit der Aufmerksamkeit alles steuern. Wir sind es, die mit unserer Schöpferkraft die Lösung unserer Probleme angehen können. Wir sind es, die mit unserem Freien Willen die Zerstörung oder das Heilen wählen. Wir sind es, die mit unserem Kaufverhalten die Richtung vorgeben. Es sind immer wir selber und wie können wir es wagen, dass wir mit dem Finger auf andere zeigen?“ Der Referent spricht daher gerne inspiriert durch Wladimir Megres Romanreihe „Anastasia“ von praktischen Lösungen, die die Welt verändern können: „Die Idee der Kleingärtner, des Raumes der Liebe, der Bräuche der Liebe, der Stammeslandsitzsiedlungen, des neuen Dorfes, des Mutterhofes, der Waldschule, der Königreiche des Himmels. Was hindert uns noch?“ Um mehr darüber zu erfahren, kann man sich diesen aktuellen Vortrag vom 20. November 2021 ansehen oder Frank Willy Ludwig für Vorträge einladen bzw. an seinen Ahnenreisen zum Selbstkostenpreis teilnehmen: https://veezee.tube/w/6bca9086-43b4-46e0-9752-79d3eb886fa8

Quelle: ExtremNews