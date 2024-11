Meistgesuchte Promi Beauty Marken – Studie zeigt Überraschungstrend

Um die beliebtesten Celebrity-Beauty-Marken in Deutschland zu ermitteln, wurden die Google-Suchanfragen der letzten zehn Jahre untersucht. Die Ergebnisse sind eindeutig: Rare Beauty, die Marke von Selena Gomez, hat Fenty Beauty von Rihanna in den letzten 12 Monaten überholt und sich mit einem beeindruckenden Anstieg der Suchanfragen an die Spitze gesetzt.

Eine aktuelle Studie von Parfumdreams und DataPulse Research zeigt, wie Rare Beauty die deutsche Promi-Schönheitslandschaft 2024 dominiert und Fenty Beauty hinter sich lässt. Grafik: Parfumdreams/DataPulse Research

Die wichtigsten Erkenntnisse: Selena Gomez dominiert: Mit einem 68%igen Anstieg der Suchanfragen seit 2023 hat Rare Beauty die Marken Kylie Cosmetics von Kylie Jenner und Fenty Beauty von Rihanna weit überholt.

Mit einem 68%igen Anstieg der Suchanfragen seit 2023 hat Rare Beauty die Marken Kylie Cosmetics von Kylie Jenner und Fenty Beauty von Rihanna weit überholt. Authentizität: Rare Beauty und Fenty Beauty setzen auf Körper-Positivität und mentale Gesundheit und treffen damit die Werte vieler deutscher Konsument:innen.

Rare Beauty und Fenty Beauty setzen auf Körper-Positivität und mentale Gesundheit und treffen damit die Werte vieler deutscher Konsument:innen. Ein Markt im Wandel: Während viele Promi-Marken stagnieren, haben Rare Beauty und Fenty Beauty eine starke Fangemeinde aufgebaut und schaffen es, Konsument:innen nachhaltig zu binden. Suchanfragen der letzten 12 Monate:

Grafik: Parfumdreams/DataPulse Research Warum sind Fenty Beauty und Rare Beauty so erfolgreich? Beide Marken haben es geschafft, sich als Pioniere im Bereich Inklusion und Diversität zu etablieren, was ihren Erfolg in Deutschland begünstigt hat. Fenty Beauty setzte 2017 mit einer breiten Farbpalette ein starkes Zeichen und sprach damit besonders Menschen mit dunkleren Hauttönen an. Dies war ein bahnbrechender Schritt in der Kosmetikindustrie und trug maßgeblich zu ihrer Popularität bei. Rare Beauty hat ebenfalls großen Erfolg mit der Fokussierung auf Body Positivity und einer breiten Produktpalette für verschiedene Hauttöne erzielt. Ein weiterer Grund für die starke Fanloyalität ist Selena Gomez' persönliche Geschichte mit Lupus und die damit verbundene Botschaft der Selbstakzeptanz und Körperpositivität. Öffentliche Skandale, wie der Streit zwischen Selena Gomez und Hailey Bieber, haben zudem zusätzliche Aufmerksamkeit und Medienpräsenz gebracht. Rare Beauty: Die neue Nummer eins der Promi-Beauty-Marken Selena Gomez hat es mit Rare Beauty geschafft, eine Marke zu etablieren, die nicht nur durch innovative Produkte, sondern auch durch ihre authentische und persönliche Botschaft überzeugt. Durch die zunehmende Popularität in den letzten 12 Monaten ist Rare Beauty nun die führende Promi-Beauty-Marke in Deutschland. Die vollständigen Ergebnisse und die detaillierte Methodik der Studie sind auf der Webseite von Parfumdreams verfügbar. Quelle: Parfumdreams