Langlebige Gartenmöbel: Welche Materialien sind am besten geeignet?

Die Wahl der richtigen Gartenmöbel ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die man als Gartenbesitzer treffen kann. Gartenmöbel sollten nicht nur stilvoll und komfortabel sein, sondern auch widerstandsfähig gegenüber verschiedenen Witterungsbedingungen, mechanischen Belastungen und den Anforderungen des täglichen Gebrauchs. Besonders wenn man möchte, dass die Möbel das ganze Jahr über im Freien bleiben, spielt die Materialauswahl eine entscheidende Rolle. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die besten Materialien für langlebige Gartenmöbel und geben Tipps, wie man Möbel auswählt, die pflegeleicht und widerstandsfähig sind.

Gartenmöbel sind während des gesamten Jahres extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt – von intensiver Sonneneinstrahlung über Regen, Schnee bis hin zu Frost. Daher ist die Auswahl der Materialien entscheidend, um sicherzustellen, dass die Möbel diese Einflüsse gut überstehen. Ein Material, das sich in den letzten Jahren als äußerst robust und wetterfest erwiesen hat, ist Aluminium. Gartenmöbel aus Aluminium sind leicht, rosten nicht und halten sowohl Regen als auch UV-Strahlen stand. Das bedeutet, dass sie auch nach vielen Jahren im Freien noch genauso gut aussehen wie am ersten Tag. Zudem benötigen sie kaum Pflege – ab und zu reicht es, die Möbel mit einem feuchten Tuch abzuwischen, um Schmutz und Staub zu entfernen.

Ein weiteres Material, das sich immer wieder als äußerst wetterbeständig und langlebig erweist, ist Edelstahl. Edelstahl ist, wie der Name schon sagt, gegen Rost geschützt und bleibt auch bei starker Beanspruchung stabil und formschön. Gartenmöbel aus Edelstahl passen oft gut in moderne Gärten, da sie durch ihr minimalistisches und elegantes Design überzeugen. Allerdings ist Edelstahl schwerer als Aluminium, was die Möbel jedoch gleichzeitig stabiler macht und sie weniger anfällig für Windstöße macht.

Esszimmermöbel aus Holz, Foto: gardenway.de

Für diejenigen, die den natürlichen Look bevorzugen, ist Teakholz eine hervorragende Wahl. Teak ist eines der robustesten Hölzer, die für Außenmöbel verwendet werden können. Es enthält natürliche Öle, die es widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Schimmel und Insekten machen. Das Holz entwickelt im Laufe der Zeit eine elegante, silbergraue Patina, die von vielen als besonders charmant angesehen wird. Wer jedoch den warmen Goldton des frischen Teakholzes bevorzugt, kann das Holz mit speziellen Ölen behandeln, um die ursprüngliche Farbe zu erhalten. Im Gegensatz zu anderen Holzarten benötigt Teakholz relativ wenig Pflege und muss nur selten behandelt werden.

Neben Holz und Metall gibt es auch Kunststoffe, die sich als äußerst langlebig und pflegeleicht herausgestellt haben. Besonders beliebt ist hier Polyrattan, auch als Technorattan bekannt. Dieses Material sieht aus wie natürliches Rattan, ist aber viel widerstandsfähiger gegenüber Witterungseinflüssen. Es bricht nicht, verblasst nicht und ist widerstandsfähig gegen UV-Strahlung sowie Feuchtigkeit. Zudem ist Polyrattan sehr leicht, was es einfach macht, die Möbel zu bewegen, wenn man sie umstellen oder verstauen möchte. Gartenmöbel aus Polyrattan sind besonders für diejenigen geeignet, die einen modernen und gleichzeitig pflegeleichten Stil suchen. Sie sind eine ausgezeichnete Wahl, wenn man nach einer Kombination aus Komfort, Stil und Langlebigkeit sucht.

Gartenecke aus Aluminium, Foto: gardenway.de

Ein weiteres Material, das in den letzten Jahren immer mehr an Popularität gewonnen hat, ist HPL (High Pressure Laminate). HPL besteht aus mehreren Schichten Papier und Harz, die unter hohem Druck zusammengepresst werden, um eine extrem widerstandsfähige Oberfläche zu schaffen. Dieses Material ist nicht nur kratzfest, sondern auch unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Hitze und Kälte. Es eignet sich hervorragend für Tischplatten, da es extrem stabil und pflegeleicht ist. Ein Tisch aus HPL kann problemlos das ganze Jahr über im Freien stehen, ohne dass er an Qualität verliert.

Neben der Wahl des richtigen Materials ist es auch wichtig, darauf zu achten, wie die Möbel verarbeitet sind. Möbel mit Pulverbeschichtungen oder speziellen Lackierungen bieten zusätzlichen Schutz gegen Korrosion und Abnutzung. Es ist auch ratsam, darauf zu achten, dass Schrauben und Beschläge aus rostfreien Materialien wie Edelstahl bestehen. Dies stellt sicher, dass auch die kleinsten Details der Möbel den wechselnden Witterungsbedingungen standhalten.

Esstischgarnitur aus Metall, Foto: gardenway.de

Wer seine Gartenmöbel das ganze Jahr über im Freien lassen möchte, sollte sich auch Gedanken über deren Schutz machen. Auch die besten Materialien profitieren von einem gewissen Maß an Pflege und Schutz. Möbelabdeckungen sind eine einfache und effektive Möglichkeit, die Lebensdauer von Gartenmöbeln zu verlängern. Sie schützen die Möbel nicht nur vor Regen und Schnee, sondern auch vor Schmutz und Staub. Besonders in den Wintermonaten kann es sinnvoll sein, die Möbel unter einer Abdeckung zu lagern oder, wenn möglich, an einem trockenen Ort wie einem Schuppen oder einer Garage zu verstauen.

Loungemöbel in Technorattan, Foto: gardenway.de

Ein weiterer Aspekt, den man bei der Auswahl von Gartenmöbeln berücksichtigen sollte, ist die Bequemlichkeit. Selbst die robustesten Möbel werden nicht genutzt, wenn sie unbequem sind. Daher ist es wichtig, dass die Möbel sowohl optisch ansprechend als auch funktional sind. Polster und Kissen können den Komfort von Gartenmöbeln erheblich steigern, sollten jedoch ebenfalls wetterfest sein. Wasserabweisende und UV-beständige Bezüge sorgen dafür, dass die Polster auch nach längerer Nutzung im Freien gut aussehen. Falls die Kissen nicht wetterfest sind, sollten sie nach Gebrauch immer an einem trockenen Ort aufbewahrt werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Insgesamt gibt es viele verschiedene Materialien, die für langlebige Gartenmöbel infrage kommen. Die Wahl des richtigen Materials hängt von den individuellen Bedürfnissen, dem Stil des Gartens und dem geplanten Pflegeaufwand ab. Aluminium und Edelstahl bieten eine moderne, pflegeleichte Option, während Teakholz und Polyrattan eine wärmere, natürlichere Ästhetik bieten. Wichtig ist, dass man sich für Materialien entscheidet, die den eigenen Anforderungen entsprechen und die Möbel pfleglich behandelt, damit sie viele Jahre lang Freude bereiten.

Wer auf der Suche nach langlebigen, stilvollen und pflegeleichten Gartenmöbeln ist, wird zum Beispiel bei Shops wie gardenway.de fündig.

----