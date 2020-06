In den ersten Kapiteln der von Neale Donald Walsch geschriebenen "Gespräche mit Gott" fragt Neale: "Warum hast Du bis jetzt gewartet, um mit mir zu sprechen?" Gott antwortet: "Warum hast Du so lange gewartet, bevor du mir zugehört hast?"

So wie wir konditioniert sind, zu glauben, dass wir für alles bezahlen müssen, was wir zum Leben brauchen, liegt unser Fokus außerhalb von uns selbst, auf dem, was wir "tun müssen", um unsere Existenz zu rechtfertigen. Dieser Glaube ist natürlich nicht wahr, aber er hindert uns daran, vieles von dem, was uns gehört, als unser Geburtsrecht anzuerkennen und es zu akzeptieren.



Eine davon ist bekannt als die Goldene Blume, die Blume der Sonne, Apollos Schild und eine Vielzahl anderer Namen auf dem ganzen Planeten. Sie ist sehr sanft und sehr mächtig: Wenn Du versuchst, sie zu nehmen, wird sie verschwinden. Wenn Du sie zulässt, wird sie in Dich eindringen und Deine ganzen Seinserfahrungen anreichern.



Dies ist Karma Singhs nächste Lektion in der Messias-Serie. Mehr als das, wird er nicht sagen, weil es wichtig ist, daß das Ego nicht im Weg steht, indem es Erwartungen auf die Blume projiziert.



Das Video ist hier:

Quelle Karma Singh / ExtremNews