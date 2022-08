Leben in Dubai - das gibt es zu wissen!

Der beeindruckende Wandel vom verschlafenen Fischerdorf hin zu einer der reichsten Städte des Nahen Ostens sowie der Welt, vollzogen in wenigen Jahrzehnten, ist die unvergleichliche Geschichte Dubais. Sengende Hitze und ein luxuriöser Lebensstil, der seines Gleichen sucht, erleben Sie nur in der Luxusstadt. Leben und arbeiten in Dubai, die hohen Lebenserhaltungskosten sowie die interkulturelle Gesellschaft werden in diesem Artikel beschrieben und geben einen Eindruck des Lebens in der arabischen Metropole.

Leben in der Wüsten-Metropole

Dubai ist die pulsierende Stadt der Schönen und Reichen. Mit drei Millionen Einwohnern, von denen über 90 Prozent Einwanderer sind, ist die Metropole ein interkultureller Treffpunkt der Superlative. Sprachliche Barrieren spielen in Dubai keine Rolle, denn es wird vorwiegend Englisch gesprochen. Das Gesetz schreibt zum Beispiel vor, dass Verträge in Dubai grundsätzlich in Arabisch und Englisch verfasst werden müssen. Die Lebenserhaltungskosten übersteigen bei Weitem die des restlichen Landes. Aus europäischer Sicht ist diese Tatsache allerdings nicht pauschal zu beurteilen, da die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderung bei jedem Menschen individuell sind. Lebensmittel variieren je nach Ursprung, sodass Produkte europäischer Hersteller in Dubai teilweise teurer sind als hier in Europa, hingegen einheimische Waren zu normalen Preisen erworben werden können.

Entgegen weitläufiger Vorstellungen, haben Frauen in Dubai die gleichen Rechte wie Männer.

Kriminalität spielt kaum eine Rolle in der Luxusstadt

Dubai zählt zu den zehn sichersten Städten der Welt und platziert sich damit vor europäischen Großstädten wie Zürich oder Wien. Ausschlaggebend für diesen hohen Sicherheitsstandard ist die umfassende Video-Überwachung der ganzen Stadt, sowie die hoch ausfallenden Strafen, selbst bei kleinsten Vergehen. Ein weiterer Grund, der zur Ordnung ruft, ist die Ausweisung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten bei entsprechenden Verbrechen.

Immobilien in Dubai - unbezahlbar?

Ein Traum für viele Menschen: Eigene Immobilien in Dubai zu kaufen. Für manch einen klingt das unerschwinglich, ist aber bei Weitem nicht so teuer, wie in den Vorstellungen der Europäer. Aufgrund des Überangebots an Immobilien und Wohnungen fallen die Preise in den letzten Jahren stetig. Damit liegt die Metropole inzwischen auf dem Mietpreis-Niveau deutscher Großstädte. Ein Immobilienkauf ist hingegen mit einigen Bedingungen verknüpft: Als Ausländer ist es nicht gestattet, in jedem beliebigen Stadtteil Immobilien in Dubai zu kaufen. Zudem gibt es zwei Optionen des Erwerbs, die sogenannte Freehold- und Leasehold-Option. Während Freehold auf unbestimmte Zeit gilt, ist an die Leasehold-Option eine maximale Laufzeit von 99 Jahren geknüpft.

Weiteres Wissenswertes für ein Leben in Dubai

In den Vereinigten Arabischen Emiraten, also auch in Dubai, gibt es keine Steuern. Einkommensteuer sowie Lohnsteuer existieren nicht, was ein weiterer attraktiver Grund ist, nach Dubai auszuwandern. Lediglich eine Mehrwertsteuer in Höhe von fünf Prozent ist zu entrichten. Günstiges Benzin und ein Gebrauchtwagenmarkt, der weit unterhalb des Niveaus in Deutschland angesiedelt ist, machen Dubai zu einem Traum für Autoliebhaber.

Die medizinische Versorgung entspricht dem europäischen Standard und besteht aus vielen internationalen Kliniken, die eine sehr gute Behandlung ermöglichen. Alkohol ist, entgegen mancher Vorstellung, problemlos in den Fachgeschäften erhältlich, und darf außerhalb der Öffentlichkeit auch konsumiert werden. Lediglich beim Autofahren gilt mit null Promille absolutes Alkoholverbot.

Voraussetzungen für die Einwanderung

Wer in die Emirate einwandern möchte, braucht ein sogenanntes "Residence Visa". Dieses Dokument ist die Aufenthaltsgenehmigung und kann auf vier Wegen erhalten werden. Entweder lebt bereits ein Familienmitglied in Dubai, es besteht ein Anstellungsverhältnis mit einem ansässigen Unternehmen oder man erwirbt eine Immobilie. Eine weitere Möglichkeit ist die Gründung eines Unternehmens, wodurch man das begehrte "Investors Visa" erhält.



