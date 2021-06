McAfee: "Sollte ich mich selbst umgebracht haben – dann geschah das nicht durch meine Hand"

Der Tod von John McAfee in der Auslieferungshaft in einem spanischen Gefängnis hat zahlreiche Kritik hervorgerufen, lobende Nachrufe erzeugt, aber auch Verschwörungstheorien ins Rollen gebracht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Unzählige Follower von John McAfee trauern um den Tod des ehemaligen Tech-Moguls und drückten seiner Frau Janice ihre Teilnahme aus. McAfee sollte wegen angeblicher Steuer-und Finanzvergehen an die USA ausgeliefert werden, wo dem 75-jährigen bis zu 75 Jahre Haft drohten. Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine gleichnamige Antiviren-Software.

Am Mittwochabend wurde er tot in seiner Zelle aufgefunden, kurz nachdem ein spanischer Richter seiner Auslieferung zugestimmt hatte. In einer Erklärung wies das spanische Justizministeriums darauf hin, dass es vermutlich um Selbstmord handelte - ein Detail, das viele Verschwörungstheorien ins Rollen brachte, die sich vor allem auf einen früheren Tweet von McAfee berufen, in dem er schrieb, dass es ihm im Gefängnis gut gehe, dort Freunde habe, das Essen gut und alles in Ordnung sei. Sollte er sich "à la Epstein" erhängen, dann nicht durch seine eigene Hand.

RIP John McAfee who died from apparent suicide while awaiting extradition. Problem is: he was claiming to do well in prison and insisted that "if I hang myself, a la Epstein, it will be no fault of mine"🤔 https://t.co/1oyEMPtMbZ pic.twitter.com/J8E5ugsx43 — Coffeezilla (@coffeebreak_YT) June 23, 2021

McAfee, der dafür bekannt war, seine – egal wie abwegig – Meinung frei zu äußern, schrieb im Jahr 2019 in einem Tweet, er würde "subtile Botschaften" von US-Regierungsbeamten erhalten, in denen man ihm androhte, ihn zu töten und es wie einen Selbstmord aussehen zu lassen. Er veröffentlichte dazu das Bild eines Tattoos auf seinem rechten Arm mit dem Wort "whackd" (in etwa: totgeschlagen), das Twitter-Nutzer kurz nach dem Bekanntwerden seines Todes unter dem Hashtag #McAfeeDidntKillHimself ("McAfee hat sich nicht umgebracht") im Netz verbreiteten.

Getting subtle messages from U.S. officials saying, in effect: "We're coming for you McAfee! We're going to kill yourself". I got a tattoo today just in case. If I suicide myself, I didn't. I was whackd. Check my right arm.$WHACKD available only on https://t.co/HdSEYi9krq:) pic.twitter.com/rJ0Vi2Hpjj — John McAfee (@officialmcafee) November 30, 2019

Die Verschwörungstheorien wurden zusätzlich angeheizt, nachdem Nutzer auf Instagram einen Post auf McAfees Account entdeckten, mit einem Foto des Buchstabens "Q". Der Buchstabe Q wird von vielen mit der Q-Anon-Bewegung in Verbindung gebracht, einer anonymen Internetgruppe, die zahlreiche Verschwörungstheorien in Zusammenhang mit dem "tiefen Staat" in den USA in Umlauf gebracht hat. McAfee selbst hatte sich seit geraumer Zeit kritisch zum "tiefen Staat" geäußert.

This was posted by whoever has access to McAfee’s Instagram one hour ago: pic.twitter.com/1v2JXDq2kM — Cassandra Fairbanks (@CassandraRules) June 23, 2021

Eine Twitter-Nutzerin brachte diese Aussagen von McAfee mit seinem Haftbefehl in Verbindung: "John McAfee hat im Jahr 2020 ein Video veröffentlicht, in dem er den tiefen Staat entblößt. Eine Woche nach dem Video wurde ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt. Ein Jahr später wird er tot aufgefunden. John McAfee hat sich nicht umgebracht."

John McAfee made a video in 2020 calling out the deep state...a week after that video was made there was a warrant out for his arrest...a year later he is found dead...John McAfee did not kill himself. — samanthamarika (@samanthamarika1) June 23, 2021

Der Tod von McAfee ließ auch heftige Kritik am US-Gerichtssystem und an seine bevorstehende Auslieferung an die USA aufkommen. So schrieb Edward Snowden, der derzeit in Russland im Asyl lebt, um sich vor dem Zugriff der US-Behörden zu schützen, nachdem er die insgeheime weltweite Massenüberwachung durch die National Security Agency (NSA) öffentlich bekannt gemacht hatte: "Europa sollte diejenigen, die gewaltfreier Verbrechen beschuldigt werden, nicht an ein so unfaires Gerichtssystem und grausames Gefängnissystem wie das der USA ausliefern. US-amerikanische Angeklagte würden lieber sterben, als sich diesem System zu unterwerfen."

Europe should not extradite those accused of non-violent crimes to a court system so unfair—and prison system so cruel—that native-born defendants would rather die than become subject to it. Julian Assange could be next. Until the system is reformed, a moratorium should remain. https://t.co/tUociySmVy — Edward Snowden (@Snowden) June 23, 2021

Snowden warnte, dass der inhaftierte Journalist und WikiLeaks-Gründer Julian Assange, der in London in Auslieferungshaft sitzt und dem ebenfalls eine Auslieferung an die USA droht, der Nächste sein könnte.

Andere McAfee-Anhänger trauerten einfach um den Mann und drückten ihre Unterstützung für seine Frau Janice aus. So schrieb eine Twitter-Nutzerin: "Nach dieser absolut niederschmetternden Nachricht möchte ich Janice McAfee mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Bitte denkt an sie, sie hat im vergangenen Jahr so viel Mut und Widerstandskraft bewiesen. Eine wunderbare Frau, die all unsere Unterstützung verdient. Wir lieben dich Janice."

in the wake of this absolutely devastating news, i’d like to send my most sincere condolences to @theemrsmcafee. please think of her, she has demonstrated such courage and resilience throughout this past year. a wonderful lady that deserves all of our support. we love you janice. — MJ (@morganisawizard) June 23, 2021

Quelle: RT DE