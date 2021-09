Wegen 3G: Gähnende Leere beim kommunistischen „Volksstimmefest“ - Auch beim städtischen Imfbus war nichts los

Am Sonntag wurde wie jedes Jahr im Wiener Prater auf der Jesuitenwiese das sogenannte Volksstimmefest veranstaltet. Der Organisator ist das namensgebende kommunistische Nischenblatt „Volksstimme“. Seit jeher ist das Fest ein Fixpunkt im linken Veranstaltungskalender, bei dem sich alle möglichen Gruppen treffen. Doch dieses Mal herrschte gähnende Leere. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Weiter berichtet das Magazin: "Das Gelände war abgesperrt und an den Eingängen wurde die Einhaltung der 3G-Regeln überprüft. Zur Kontrolle wurde man dann nur mit einem roten Band hineingelassen. Offenbar hielt das die meisten Besucher fern. Gespenstische Szenen: Die Bierbänke blieben leer. Musiker spielten vor leeren Sitzreihen.

Lange Gesichter bei den Standbetreibern

Nur mit echten Kommunisten könnte das Volksstimmefest natürlich niemals gefüllt sein. Zwar gibt es auf dem Gelände zahlreiche Infostände von allen möglichen linken Gruppen und Kleinparteien, die allermeisten Stände sind jedoch rein kommerziell: Ramschhändler, Kunsthandwerker, Fahrgeschäfte und vor allem Fast-Food-Stände mit Bratwurst, Langos, Schweinsbraten und natürlich reichlich Bier vom Fass. Wahrscheinlich konnte sich das anachronistische Volksstimmefest so lange halten, weil man bisher die Spesen mit den Standgebühren immer wieder hereinbekommen hat. Dieses Jahr wird es sich für die Standler möglicherweise nicht ausgezahlt haben, weil es gab nur wenig Kundschaft.

Prater-Besucher pfeifen auf 3G

Den kommerziellen Charakter des Volksstimmefestes erkennt man auch am Programm. Zwar treten am Rande auch immer linke Liedermacher auf, vor allem gibt es jedoch Volksmusik und auch eine laute Blasmusikkapelle. Natürlich möchte man Laufkundschaft anziehen, denn an der angrenzenden Prater-Hauptallee drängen sich an einem sonnigen Sonntag immer die Menschenmassen. Doch heuer konnten nicht viele angelockt werden.



Immer wieder konnte man folgende Szene beobachten: Vermutlich von der Blasmusik angelockt stehen ein paar Leute, oft Familien mit Kindern, vor dem Eingang. Nachdem sie erfahren, dass man einen 3G-Nachweis braucht ziehen sie kopfschütelnd wieder weiter. Viele sind erstaunt: 3G, im Freien, auf einer Wiese?

Hauptsächlich älteres Publikum

An einer Stelle konnte man sich an der Absperrung vorbei hinein schummeln, was der Autor dieser Zeilen im Dienste für den investigativen Journalismus auch gemacht hat. Die wenigen Besucher drinnen sind überwiegend ältere Leute. Eben typische Altlinke aus der 68er Generation, die sich hier mutmaßlich treffen, um in Erinnerungen über ihre „wilde, kommunistische Jugend“ zu schwelgen. Heute folgt diese Klientel meistens dem von der Obrigkeit vorgegebenen Kurs. Das ist auch genau die Generation, die den größten Teil des heutigen ORF-Publikums ausmacht. Hier glaubt man die Impf-Propaganda und die Corona-Lügen. Kinder sah man dementsprechend fast keine. Entsprechend leer war es auf dem Kettenkarussel.

Kein Betrieb beim Impfbus