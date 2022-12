Sich ein Buch schreiben lassen? - Warum Unternehmer, Coaches und Experten nachhaltig davon profitieren

Florian Höper ist der Gründer und Geschäftsführer von ENTFALTE DEIN POTENZIAL sowie erfolgreicher Autor und unterstützt Unternehmer und Experten gemeinsam mit seinem Team dabei, ihr wertvolles Wissen zielgruppengerecht aufzubereiten. Das gelingt dem Experten primär über wissensbasierte Bücher, die die Marke seiner Kunden nachhaltig stärken.

Viele Menschen träumen davon, ein eigenes Buch zu schreiben. Und auch immer mehr Unternehmer, Coaches und andere Experten hegen den Wunsch, ihre Expertise in Form eines Buchs weiterzugeben. Das Problem: sie wissen nicht, wie. Die Vorteile einer Buchveröffentlichung liegen dabei auf der Hand. "Experten können sich mit einem eigenen Buch sehr genau positionieren und vor allem Vertrauen aufbauen", so Florian Höper, Gründer und Geschäftsführer von ENTFALTE DEIN POTENZIAL sowie erfolgreicher Autor. Das Schreiben stellt dabei jedoch für viele eine große Herausforderung dar - das liegt zum einen an der Tätigkeit selbst und zum anderen natürlich auch an der fehlenden Zeit, sich mit solchen Projekten auseinanderzusetzen. Aus diesem Grund haben es sich der Experte und sein Team zur Aufgabe gemacht, das wertvolle Wissen von Coaches, Beratern und Unternehmern zielgruppengerecht aufzubereiten und stellvertretend für sie zu schreiben. Im Folgenden hat Florian Höper verraten, wie Unternehmer, Coaches und andere Experten davon profitieren können, sich ein Buch von Experten wie ihm schreiben zu lassen.

1. Die eigene Positionierung stärken

Fest steht: Business-Profis ohne eigenes Buch verschenken viel Potenzial. Schließlich können Unternehmer, Coaches oder anderen Experten ihr hochpreisiges Angebot mit einer Buchveröffentlichung unterstreichen und sich damit klar von anderen Anbietern am Markt abgrenzen. Viel wichtiger dabei ist jedoch, dass die eigene Positionierung gestärkt wird. Schließlich sorgt ein qualitatives Werk aus Profi-Hand für mehr Aufmerksamkeit und stärkt das Vertrauen der Zielgruppe in das eigene Angebot. Letztlich lässt sich ein eigenes Buch unternehmerisch stets vielfältig nutzen. Sei es, um die Sichtbarkeit dauerhaft zu steigern oder bestehende Kunden zu binden. Selbstverständlich kann ein Buch ebenfalls für zusätzlichen Umsatz sorgen. Je nach Verkaufsstrategie stellt es auch eine der ersten Stufen der Produkttreppe dar.

2. Mehr Zeit für das Kerngeschäft

Hochpreisige Angebote profitieren damit stark von einer Buchveröffentlichung. Dennoch zögern viele Unternehmer und Experten, dieses wertvolle Marketing-Instrument für sich zu nutzen. Eine große Hürde stellt dabei der zeitliche Aufwand dar. Schließlich braucht es Zeit und Energie, ein Buchprojekt in Angriff zu nehmen. Florian Höper macht hier ein unschlagbares Angebot. "Bei einer Zusammenarbeit schreiben wir das Werk für unsere Kunden - hochwertig und professionell und das in nur drei Monaten", erklärt der Autor. Der zeitliche Aufwand hält sich für seine Kunden dabei sehr in Grenzen. "Das Einzige, was die Experten tun müssen, ist in unseren Interview-Sessions alles zu erzählen, was sie und ihr Angebot ausmacht. Der Aufwand beläuft sich dabei auf etwa acht bis zehn Stunden." Mit diesem Angebot wird nicht nur das Wissen und die Expertise der Unternehmer, Coaches und Experten professionell verschriftlicht, sie sparen zudem Zeit und Energie, die sie sinnvoll in ihr Kerngeschäft investieren können.

3. Organische Verteiler für noch mehr Reichweite

Ein weiterer Vorteil ergibt sich mit Blick auf die zu erwartenden Synergieeffekte. So hat ein professionell erstelltes Buch aus Expertenhand gute Chancen, von einem guten Verlag veröffentlicht zu werden. Auch das trägt zu einer signifikant erhöhten Reichweite für das eigene Angebot bei. "Da wir unsere Kunden bei der richtigen Positionierung ihres Werks unterstützen, sind die Inhalte kompromisslos zielgruppengerecht", erklärt Florian Höper. Der Bedarf der Leser wird erkannt und bedient, was die Grundlage für einen hohen Absatz darstellt. Die Struktur des finalen Buchs ist dabei vertrauenssteigernd konzipiert, was das Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Experten wahrscheinlicher macht.

4. Planbare Ergebnisse

Erfolgreiche Unternehmer und Experten können unabhängig von ihrer Branche ein eigenes Buch schreiben lassen. Entscheiden sie sich für eine Zusammenarbeit mit erfahrenen Ghostwritern, sind überzeugende Ergebnisse planbar. Diese Investition zahlt sich langfristig aus.

Einfachheit und eine hohe Zeitersparnis sind schließlich zwei der Hauptgründe dafür, sich als Unternehmer, Coach oder anderer Experte ein Buch schreiben zu lassen. Jedoch spricht auch die Qualität der Inhalte aus professioneller Feder für die Zusammenarbeit mit externen Profis. Dank ihrer diskreten Hilfe können Unternehmer mit hochpreisigen Angeboten schon bald ihr eigenes Buch in Händen halten. Dieses wird nicht nur sie mit zahlreichen Vorteilen für ihr Tagesgeschäft begeistern. Auch ihre Zielgruppe honoriert den Mehrwert, den eine Buchveröffentlichung mit sich bringt.

Quelle: ENTFALTE DEIN POTENZIAL (ots)