Strompreise explodieren weiter, doch System-Presse behauptet Gegenteil

Die Preise an der Strombörse haben sich im Vergleich zum Vorjahr vervielfacht, mit Verzögerung kommt die Teuerung bei den Endkunden an. Eine dauerhafte Entspannung ist nicht in Sicht. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".