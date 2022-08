Kola supertiefes Bohrloch: Woher kamen die Gerüchte über Hölle und Dämonen?

1970 wurde mit dem Bohren eines einzigartigen Brunnens begonnen. Die Kola-Supertiefe hat eine Tiefe von 12.262 Metern. Ein großer Erfolg für sowjetische Spezialisten, aber nur wenige wissen, dass ursprünglich ein Abstieg auf 15.000 Meter geplant war. Der Grund für die Einstellung des Projekts war politischer Natur – das für die Bohrungen zuständige Land hörte auf zu existieren. Die UdSSR wurde umstrukturiert und damit die Arbeit an vielen herausragenden Projekten eingestellt. Als die Marke von 12 Kilometern erreicht war, wurde auf der ganzen Welt davon berichtet. Menschen aus vielen Ländern kamen, um die Errungenschaft zu sehen. 1990 kamen Journalisten aus Finnland. Sie besitzen einen Bericht, dass Forscher in den Eingeweiden unseres Planeten eine wahre Hölle entdeckt haben. Mehr darzu in einem Artikel von "anti-matrix.com".

Weiter wird dazu folgendes geschrieben: "Ein Wärmeschutzmikrofon wurde bis zum tiefsten Punkt des Kola-Brunnens abgesenkt und zeichnete ein seltsames klagendes Grollen auf, als ob die Seelen der Märtyrer um Hilfe riefen. 1993 beschlossen italienische Journalisten, eigene Nachforschungen anzustellen, und fanden angeblich sogar drei Arbeiter, die persönlich an Bohrungen beteiligt waren. Einer von ihnen zufolge überstieg die Temperatur in einer Tiefe von 12.000 Metern 200 Grad. Aus diesem Grund brach die Ausrüstung oft zusammen. Sie mussten zwei- bis dreimal pro Woche die Bohrgeräte wechseln – eine solche Verschwendung und führte zum Abschluss des Projekts. Es war nicht möglich, eine Tiefe von 15 Kilometern zu erreichen. Ein weiterer Arbeiter erzählte die Geschichte von den Teufeln, die die Arbeiter in den Wahnsinn trieben. Aufgrund solcher Fälle begann ein Abfluss von Spezialisten, und er bestätigte auch das Vorhandensein von Schreien und Geräuschen in großen Tiefen. Der dritte Teilnehmer an den Ereignissen im supertiefen Kola-Brunnen sagte, dass die Arbeiter, die in den Untergrund absteigen, einigen Kräften ausgeliefert seien. Es gibt einen bekannten Fall, in dem sechs völlig gesunde Männer in einem geisteskranken Zustand von einer Schicht zurückkehrten. Sie beantworteten alle Fragen, dass sie Dämonen sahen. Wir wissen nicht, wie wahr all diese Horrorgeschichten sein können, aber die Tatsache, dass der Kola-Supertiefbrunnen der Welt viele Entdeckungen gemacht hat, ist eine Tatsache. Hier sind nur einige davon: Primitive versteinerte Bakterien, die in 3 Milliarden Jahre altem Gestein gefunden wurden.

Dank der Forschung konnte festgestellt werden, dass das Alter der Erde anderthalb Milliarden Jahre älter ist.

Die Temperatur in den Eingeweiden der Erde ist ungleichmäßig und höher als bisher angenommen. Was Dämonen und die Hölle in den Tiefen unseres Planeten betrifft, das ist schwer zu glauben. Das Arbeiten in großen Tiefen impliziert eine starke, manchmal sogar schockierende Wirkung auf die Psyche. In diesem Zustand ist alles denkbar." Quelle: anti-matix.com - Lizenz CC BY-NC-ND