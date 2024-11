Weibliche CEOs spenden mehr! Studie zeigt Differenz auf

Eine aktuelle Studie enthüllt: Weibliche Geschäftsführer:innen kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMUs) in Deutschland spenden häufiger und höhere Summen als ihre männlichen Kollegen.

BuchhaltungsButler hat in Zusammenarbeit mit DataPulse Research das Spendenverhalten von mehr als 4.000 KMUs in Deutschland analysiert. Die Untersuchung, basierend auf anonymisierten Daten aus den Jahren 2022 und 2023, ergab deutliche Unterschiede im Spendenverhalten.

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie

Die Ergebnisse zeigen, dass weiblich geführte Unternehmen das Potenzial für Unternehmensspenden deutlich steigern.

Häufigkeit: Im Jahr 2023 haben ca. 40 % mehr weibliche Führungskräfte gespendet als männliche.

Stabilität in Krisenzeiten: Weiblich geführte Unternehmen hielten ihre Spenden 2023 – einem Jahr mit negativem BIP-Wachstum – konstant, während männlich geführte Firmen ihre Beiträge um 20 % reduzierten.

Spendenhöhe: Der Median der jährlichen Spenden betrug bei beiden Geschlechtern etwa 250 €, doch Frauen zeigen konstant mehr Engagement.

Nachhaltiger Trend: Bereits 2022 lag die Spendenquote bei weiblichen CEOs mit 13 % höher als bei ihren männlichen Pendants mit 9 %.

Warum weibliche Führung wichtig ist

Die Daten legen nahe, dass mehr Frauen in Führungspositionen das Gesamtspendenvolumen in Deutschland signifikant erhöhen könnten. Eine Beispielrechnung zeigt: Würden 14 % aller KMUs in Deutschland 250 € jährlich spenden (wie es der Durchschnitt der weiblichen CEOs tut), könnten dies zusätzliche 30 Millionen Euro pro Jahr für wohltätige Zwecke bedeuten

Grafik: BuchhaltungsButler/DataPulse Research



Potenzial für gesellschaftliche Veränderungen

Unternehmensspenden sind ein essenzieller Beitrag zur Förderung von Bildung, Kultur und wissenschaftlichen Projekten. Studien wie diese unterstreichen die Notwendigkeit, die Diversität in Führungspositionen zu fördern – nicht nur für wirtschaftliche, sondern auch für gesellschaftliche Vorteile.

Die vollständigen Ergebnisse der Studie und detaillierter Analysen, finden Sie hier.

Quelle: BuchhaltungsButler