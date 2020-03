Was macht einen seriösen Schlüsseldienst aus?

Es ist schon sehr ärgerlich, wenn sich hinter einem die Tür zuschlägt und die Haustürschlüssel sich noch in der Wohnung befinden.

Vor allem nachts wird eine schnelle, professionelle Türöffnung benötigt - dann hilft regelmäßig nur noch ein kompetenter und seriöser Schlüsseldienst weiter. Um in keine Kostenfalle zu geraten, sollte sich der Verbraucher der Kriterien bewusst sein, die einen seriösen Schlüsseldienst ausmachen.

Seriöse Schlüsseldienste und ihre Kriterien

Ein seriöser Schlüsseldienst wird die Notlage seiner Kunden niemals ausnutzen. Auch dann nicht, wenn der Kunde auf eine Notöffnung seiner Tür außerhalb der üblichen Betriebszeiten angewiesen ist. Er arbeitet regelmäßig und mit Festpreisen. Bevor nicht der komplette Preis für die Öffnung der Tür feststeht, wird der Mitarbeiter eines seriösen Schlüsseldienstes noch keinerlei Kosten auslösende Arbeiten durchführen. Allenfalls die Fahrt zu dem potenziellen Kunden wird in Rechnung gestellt. Erst dann, wenn die Kosten für die eigentliche Türöffnung feststehen, wird mit der Notöffnung der Tür begonnen.

Einen seriösen Schlüsseldienst erkennt man daher vor allem an einem: seiner Kostentransparenz. Der Kunde weiß genau, was an Kosten auf ihn zu kommt. Für die An -und Abfahrt handelt es sich hierbei regelmäßig um Kosten, die sich um die 20 bis 25 Euro bewegen. Für einen ortsansässigen Schlüsseldienst ist es zudem ein Zeichen seiner Kompetenz, wenn dieser innerhalb eines Zeitraums von knapp einer halben Stunde bei dem potenziellen Kunden vor Ort ist.

Ein seriöser Schlüsseldienst zeichnet sich zudem dadurch aus, seine Kunden nicht zu überreden, für diese tätig zu werden. Er wird in einer Notsituation niemals Druck ausüben und überhöhte Preise verlangen. Er wird über die für seine Dienstleistung entstandenen Kosten eine ordnungsgemäße Rechnung ausstellen. Dies gilt auch dann, wenn der Verbraucher eine Barzahlung tätigt. Die Seriosität eines Schlüsseldienstes ist erkennbar an seiner Kostentransparenz und dies bei einer regelmäßigen Erreichbarkeit rund um die Uhr.



Vollständige Kostenkontrolle auch im Notfall

Eine vollständige Kostenkontrolle gewährleistet solch ein Schlüsseldienst damit auch bei einer erforderlichen Öffnung einer Tür mitten in der Nacht. Sicherlich kostet die Inanspruchnahme eines Schlüsseldienstes während der Nachtzeit mehr. Zuschläge für eine Tätigkeit außerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeiten dürfen natürlich erhoben werden. Damit eine vollständige Kostenkontrolle gewährleistet ist, werden die Mitarbeiter den Verbraucher über diese Zuschläge explizit aufklären.

Ein seriöser Schlüsseldienst ist von vorneherein erkennbar an seinen seriösen Preisen. Die Kosten für eine einfache Türöffnung während der normalen Arbeitszeiten liegen durchschnittlich zwischen 80 und 100 Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Hierbei ist dann der Preis für die An -und Abfahrt regelmäßig mit enthalten. Bei Türnotöffnungen außerhalb der üblichen Arbeitszeiten sollten sich die Zuschläge in Grenzen halten. Ein Schlüsseldienst, der beispielsweise für eine Türöffnung nach 18:00 Uhr einen Aufschlag von 50% verlangt, ist noch seriös. Für eine Türnotöffnung nach 22:00 Uhr bzw. an Wochenenden und Feiertagen darf der Zuschlag bei 100 % liegen. Ein Preis von bis 200 Euro gilt für eine derartige Tätigkeit am Wochenende noch als angemessen.



Fazit

Die Güte eines Schlüsseldienstes ist vor allem erkennbar an seiner Kostentransparenz und seiner Erreichbarkeit rund um die Uhr. Selbstverständlich verfügt ein guter Schlüsseldienst über die entsprechende sachliche und personelle Ausstattung, um fachgerecht seine Leistungen zu erbringen.