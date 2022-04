Deine Schränke werden es dir danken

Schubladen haben einen großen Vorteil: man zieht sie einfach auf und kann direkt sehen, was der Inhalt ist. Gerade in Küchen werden Schubladen immer beliebter, auch für Geschirr oder Gläser. Man hat einfach keine Lust mehr, in einem Schrank zu wühlen, andere Dinge erst einmal herausnehmen zu müssen, damit man an das Geschirr gelangt, was man eigentlich benutzten möchte. Es ist doch viel einfacher die Schublade aufzuziehen und direkt Zugriff auf den kompletten Inhalt zu haben. Mit einer Schubladenschiene lässt sich die Schublade sogar noch einfacher öffnen.

Schubladenschienen schonen die Schränke Natürlich kann man seine Schublade auch einfach nur mit einer Nut versehen kaufen und diese dann öffnen. Bald schon wird man jedoch feststellen, dass man dabei die alte Ruckelmethode anwenden wird, weil die Schublade nicht so einfach in der Nut zu bewegen ist, speziell wenn sie ein wenig voller ist. Eine Schubladenschiene ist eine gute Idee, speziell wenn man schwerere Schubladen hat.

Hier sorgt die Schiene dafür, dass die Schublade sehr einfach und leise zu öffnen und schließen ist. Es gibt die verschiedensten Varianten von Schubladenschienen, die Händler anbieten. Klassisch gibt es zwei Methoden, die sehr beliebt sind. Entweder wird die Schiene in die Seitenwand eingelassen und die Schublade wird hier ganz einfach verschlossen. Oder es gibt Modelle, die auf Rollen angesetzt sind, die über die Schienen gleiten. Mittlerweile bieten einige Hersteller auch den Teleskopauszug an. Dieser ist sehr beliebt in Küchen, wenn man Töpfe in seinen Schubladen aufbewahrt. Der Vorteil ist hier, das die Schublade sehr weit geöffnet werden kann und man so auch einfach schwere Töpfe unterbringen kann. Sehr viel Komfort ohne Griffe Da gerade Küchen immer mehr zum Ort werden, der neben seiner Funktionalität auch stylisch aussehen soll setzen einige Hersteller mittlerweile auf Schubladen ohne Griffe. So stört nichts die Optik und alles sieht aus wie eine einzige Front. Bei dieser Art von Schubladen tippt man nur noch an die Front und sie öffnet sich von selbst.

Wenn man die Schubladen dann wieder schließt braucht man ihnen nur einen kleinen Anstoss geben. Sie verlangsamen die Geschwindigkeit kurz vor dem Schließen und schließen dann die Schublade ganz langsam und praktisch ohne Geräusch. In den letzten Jahren sind die Soft-Close-Systeme immer beliebter geworden. Es ist einfach sehr komfortabel, wenn eine Schublade leise schließt und gerade wenn man Kinder hat ist das System sehr gut, denn sie können sich die Finger nicht klemmen an der Schublade. Aus welchem Material sollte eine Schubladenschiene gefertigt sein? Am besten ist es in diesem Fall, wenn man sich für eine Schubladenschiene aus Edelstahl entscheidet. Es ist zum einen ein sehr robustes Material, es kann nicht rosten und ist sehr widerstandsfähig. Eine Schubladenschiene aus Edelstahl gleitet sehr einfach und leicht über das Material und man braucht sich auch keine Sorgen zu machen wegen Fett oder Feuchtigkeit, die sich zwangsläufig in einer Küche ansammeln. Man kann eine Schubladenschiene aus Edelstahl außerdem sehr leicht reinigen. Einfach mit einem feuchten Lappen drüber wischen und alle Rückstände lassen sich ganz einfach entfernen und man hat sehr lange etwas davon.

----