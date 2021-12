Promi Gruß - Das etwas andere Geburtstaggeschenk

Pünktlich zum Geburtstag treffen auch wieder Glückwünsche von Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten ein. Prominente sind jedoch selten unter diesen Personen zu finden. Mit neu entstehenden Marketingplattformen treffen auch Grüße aus Hollywood, aus der Sportwelt oder von deutschen Promis ein. Der Promi Gruß bildet damit eines der aktuell originellsten Geburtstagsgeschenke.

Promi Grußportale haben eine Marktlücke entdeckt

Was schenkt man Familienmitgliedern und Freunden, die scheinbar alles besitzen. Diese Frage müssen etliche Menschen jedes Jahrs aufs Neue beantworten. Anstatt Gutscheine zu verschenken, liegen Geschenke mit einer persönlichen Note hoch im Kurs. Mit Promi Grußportalen ist eine Geschenkidee entstanden, die sich wachsender Beliebtheit erfreut. Das Prinzip ist auf fast allen Seiten identisch. Prominente bieten Grußbotschaften an ihre Fans oder zu besonderen Anlässen an. Hierzu gehören Hochzeiten, Firmenjubiläen oder eben Geburtstage. Die Botschaften erfolgen nicht nur als Audioformat, sondern werden per Video aufgezeichnet. Anstelle einer Erinnerung können die Beschenkten das Video immer wieder abspielen.

Persönliche Informationen verhelfen zu einer individuellen Grußbotschaft

Einige Geburtstagskinder sind bereits ganz aus dem Häuschen, wenn der Lieblingsstar den eigenen Namen nennt. Doch die Promi Grüße zum Geburtstag können noch persönlicher ausfallen. Aus diesem Grund besteht die Möglichkeit weitere Angaben zum Beschenkten zu machen. Dazu kann das Alter ebenso gehören wie auch die Hobbys. Für viele Prominente ist es zudem hilfreich zu wissen, ob die Grußbotschaft für ein Kind oder Erwachsenen gedacht ist. Anhand von Namen wie Paul, Sophie oder Max ist dies nicht von selbst zu erkennen. Ist die Grußbotschaft gespickt mit persönlichen Infos, fällt die Freude noch größer aus.

Die Auswahl an Prominenten umfasst auch deutsche Stars und Sternchen

Auf den Webseiten finden sich nicht nur internationale Prominente aus Amerika oder der Welt des Sports. Namen, die aus den deutschen Medien bekannt sind, dürfen als Promi Grüße ebenfalls nicht fehlen. Dazu gehören unter anderem Prominente wie Carmen Geiss. Die Millionärsgattin mit Wohnsitzen in Monaco und Saint-Tropez überrascht ihre Fans in den Videos mit herzlichen Geburtstagswünschen. Wie viel Geld Stars wie Carmen Geiss für diese Botschaften verlangen, findet sich bei den jeweiligen Anbietern. Hierbei handelt es sich um Pauschalpreise, sodass kein Spielraum für Verhandlungen besteht.



Einige Promis bieten nur eine begrenzte Anzahl an Grußbotschaften an

Damit Prominente nicht ihren Bekanntheitsgrad einbüßen, müssen diese weitere Filme oder Musik produzieren. Die Zeit zum Erstellen von Grußbotschaften für Fans ist daher begrenzt. Um die Fans nicht zu enttäuschen, bieten etliche Prominente nur eine limitierte Stückzahl an Videos an. Hierbei kann es sich um 10, 50 oder 100 handeln. Interessiert sich das Geburtstagskind ganz speziell für einen Prominenten, ist es hilfreich zuvor zu prüfen, wie wieder Videos verfügbar sind. An diesen Tagen gilt es schnell zu sein. Bei einigen Promis können die Grußbotschaften schon nach wenigen Stunden ausgebucht sein.

Einige Plattformen haben sogar ein Zeitlimit eingeführt

Handelt es sich um ein Geschenk zum Geburtstag, sollte der Promi Gruß nicht verspätet eintreffen. Auf zahlreichen Plattformen findet sich daher eine zeitliche Begrenzung. In der Regel haben die Prominenten sieben Tage Zeit, um die Videos zu erstellen. Sollte dies nicht der Fall sein, besteht die Möglichkeit das gezahlte Geld zurückzuerhalten. Für Geburtstage empfiehlt es sich daher mindestens einen Monat vor der Feier die Videos zu beauftragen. Das gibt zeitlichen Spielraum für die Auswahl eines anderen Prominenten oder Ersatzgeschenks. Niemand muss somit mit leeren Händen auf der Geburtstagsfeier erscheinen.



