Chauffeurservice - Was steckt eigentlich dahinter?

Ein Chauffeurservice ist vor allem für Kunden mit hohen Ansprüchen optimal geeignet. Veranstalter oder Unternehmer können Events auf diese Weise professionell umrahmen und für eine stressfreie An- und Abreise von beteiligten Personen sorgen. Vor allem die Organisation und Betreuung ist sehr reibungslos durch den Service gegeben, denn Geschäftskunden können auf Wunsch auch einen integrierten Personenschutz mit VIP Status in Anspruch nehmen.

Die Chauffeure sind dabei äußerst professionell und haben oftmals eine hochwertige Ausbildung genossen. Auch das Beherrschen von mehreren Fremdsprachen ist ein äußerst praktischer Umstand, der auch für die Betreuung internationaler Gäste von Vorteil ist.



Ein fest integrierter Shuttleservice kann auf einem Event ebenfalls in Anspruch genommen werden und ermöglicht beispielsweise den Transfer vom Flughafen. Dies ist ein gern gesehener Service bei Events in Großen Städten, wie zum Beispiel der Flughafentransfer München.



Nutzung nach Wünschen des Kunden



Ein Chauffeurservice bietet den Vorteil, dass der Kunde in der Lage ist, eine maßgeschneiderte Inanspruchnahme von Limousinen, Kleinbussen oder sogar Reisebussen unterschiedlicher Art zu nutzen. Der Fuhrpark ist bei angesehenen Services äußerst modern und bietet eine reichhaltige Auswahl unterschiedlicher Fahrzeuge.



Auch Ausflüge oder Stadtbesichtigungen können mit einem Chauffeurservice umgesetzt werden. Darüber hinaus findet eine professionelle Betreuung für große Delegationen oder auch Geschäftskunden statt, welche einen besonderen Aufenthalt genießen möchten.



Geräumige Kleinbusse oder Limousinen sind ebenfalls Teil des Fuhrparks. Diese ermöglichen es, je nach Situation, das passende Fahrzeug zu wählen. Eine Vermietung auf Stundenbasis oder für mehrere Tage ist ebenfalls ein fester Bestandteil von Chauffeurservices. Je nach Wunsch des Kunden stehen die Chauffeure rund um die Uhr zur Verfügung.



Städtetouren mit dem besonderen Luxus Feeling



Obwohl Chauffeurservices immer noch mit dem Klischee zu kämpfen haben, sie seien teuer und unwirtschaftlich, werden gerade die Kleinbusse zunehmend mehr für Städtereisen oder Ausflüge genutzt. In vielen kulturell gut aufgestellten Städten werden deshalb Klein- und Shuttlebusse zur freien Vermietung – mit oder ohne Fahrer – angeboten.



Dieser Service eignet sich hervorragend, um auf die individuellen Wünsche des Kunden eingehen zu können. Eine flexible Zeitplanung sowie eine optimale Betreuung nach geltenden Sicherheitsstandards ist dabei auch ein Teil des Service.



Chauffeurservice teurer als andere Fahrdienstleistungen?



Der Irrtum, diese Art des Chauffeurservices sei teurer, als andere Fahrdienstleistungen wird durch einen genauen Blick auf die Preisstrukturen wiederlegt. Je nach Anlass kann dieser Service sogar günstiger sein, da bei einer Messe sogar in den dementsprechenden Fahrzeugen allein oder in einer Gruppe effektiv gearbeitet werden kann, und so ein Kostenvorteil erwirtschaftet werden kann. Auch das Mieten eines Fahrzeugs ohne Fahrer steht in den meisten Fällen den Kosten eines gleichwertigen Mietwagens nicht nach.



Die hohe Zuverlässigkeit eines Chauffeurservices ist ebenfalls ein Umstand, den viele Kunden zu schätzen wissen. Der Aufenthalt kann damit durch den Chauffeurservice rund um die Uhr stattfinden und bezieht die Wünsche des Kunden mit ein. Dies ist bei einem Taxiunternehmen oftmals nicht gegeben.

