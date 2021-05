Im Casino online spielen – ist das Erlebnis mit terrestrischen Spielbanken vergleichbar?

Online Casinos sind schon lange keine Neuheit mehr und inzwischen weit verbreitet. Trotzdem gibt es immer noch viele Personen, die noch nie in einem Casino im Internet gespielt haben. Meist liegt das schlichtweg daran, dass sie terrestrische Spielbanken gewohnt sind und mit dem Begriff Online Casino nicht allzu viel anfangen können. Aus diesem Grund möchten wir uns in diesem Artikel näher damit befassen, wie sich das Erlebnis in Online Casinos von denen ihrer landbasierten Konkurrenten unterscheidet.

Online Casinos werden in puncto Atmosphäre immer besser



Der größte Nachteil von Online Casinos ist ohne Frage die Atmosphäre, denn diesbezüglich können sie nur schwer mit ihren landbasierten Konkurrenten mithalten. Wer vor Ort in einem großen Casino in Las Vegas oder Macao spielt, hat im Regelfall ein weit spektakuläreres Erlebnis als jemand, der zu Hause vor dem PC sitzt und im Casino online spielt. Allerdings hat sich diesbezüglich in den letzten Jahren viel getan und dank Live Spielen ist das Angebot von Online Casinos deutlich besser geworden. Inzwischen ist es möglich, bei Tischspielen wie Baccarat oder Poker an einem virtuellen Spieltisch zu sitzen und das sogar mit echten Live Dealern. Das Angebot ist diesbezüglich also deutlich besser geworden und mit der kontinuierlichen Entwicklung der XR-Technologien wird es in Zukunft noch weit mehr Möglichkeiten geben. Das dürfte auf kurz oder lang zum endgültigen Durchbruch der Online Casinos führen.



Orts- und Zeitunabhängigkeit ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität



Im Gegensatz zu landbasierten Casinos bieten Online Casinos ein hohes Maß an Orts- und Zeitunabhängigkeit, denn diesbezüglich gibt es praktisch keine Einschränkungen. Wann und wo wir im Online Casino spielen, bleibt uns selbst überlassen. Das ist beispielsweise dann von Vorteil, wenn jemand aufgrund des Berufs oder einem abgelegenen Wohnort nicht in einem terrestrischen Casino spielen kann. Generell ist das Erlebnis in Online Casinos um einiges flexibler. Wir müssen nicht im Voraus planen, sondern können einfach spontan eine Session einlegen und nicht selten kommt das auch dem Spielspaß zugute. Allein dieser Faktor ist bereits ein Aspekt, der dazu beiträgt, dass das Spielen im Online Casino nur bedingt mit dem Spielen in einer terrestrischen Spielbank vergleichbar ist.

Bonus Angebote und VIP-Programme für mehr Spielspaß



Einer der wohl größten Unterschiede von Online Casinos zu landbasierten Casinos sind Bonusangebote und VIP-Programme. Vergleichbare Boni wären in einem regulären Casino undenkbar, wenngleich es zumindest teilweise Angebote wie beispielsweise Glücksräder für Freigetränke gibt. Trotzdem lässt sich nicht bestreiten, dass Online Casinos hierbei die Nase vorn haben und das ist ein Aspekt, der auch dem Erlebnis beim Spielen zugutekommen kann. Nicht selten machen entsprechende Boni das Spielen von Slots, Tischspielen oder Live Games um einiges reizvoller. Warum das so ist, kann unterschiedliche Gründe haben. Möglicherweise ist ein höherer Jackpot möglich oder es gibt einen Cashback. Was letztendlich gilt, ist von Online Casino zu Online Casino unterschiedlich. Es steht jedoch außer Frage, dass Bonusangebote und VIP-Programme in puncto Spielspaß eine Menge ausmachen können. Das ist also ohne Frage ein Punkt, der Online Casinos zugute gehalten werden muss.



----