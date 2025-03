Petition: Die Wählertäuschung der Union beim Schutz des Lebens und der Familie muss aufhören!

Deutschland hat gewählt. Doch obwohl eine klare Mehrheit für eine konservativ-freiheitliche Wende gestimmt hat, will der Wahlsieger Friedrich Merz (CDU) nicht mit der zweitstärksten Partei, der AfD, sondern mit der sozialistischen SPD koalieren. Dies schreibt die Petitionsseite "Pariotpetition.org" in ihrer Petition.

Weiter heißt es in der Petition: "Dabei hat er bereits vor Beginn der Koalitionsverhandlungen eines seiner wichtigsten Wahlversprechen, an der Schuldenbremse festhalten zu wollen, gebrochen und Deutschland in einer beispiellosen Skandalabstimmung in einen unvorstellbaren Schuldenalbtraum gestürzt. Und das Trauerspiel der Wählertäuschung droht auch im Bereich Lebensschutz und Familie so weiterzugehen, wenn wir jetzt nicht energisch Druck machen.

Die Koalitionsverhandlungen zwischen der Union (CDU/CSU) und der SPD haben gerade erst begonnen, da zieht schon die feministische SPD-Organisation „SPD Frauen“ mit einer radikalen Erpressung ist Feld: Man werde einer Koalition mit der Union nur dann zustimmen, wenn Abtreibungen komplett legalisiert und Paragraph 218 Strafgesetzbuch, der Abtreibungen grundsätzlich verbietet, jedoch unter bestimmten Bedingungen straffrei lässt, abgeschafft werde. Nach dem Bild das Friedrich Merz nach der Wahl abgibt, steht zu befürchten, dass er auch diesem Tabubruch nachgeben wird, auch wenn die verbliebenen christlichen Elemente in der CDU/CSU an der bestehenden Regelung festhalten wollen.

Dabei sind CDU und CSU, bei denen das „C“ für „christlich“ nach wie vor Bestandteil der Parteinamen ist, vor der Wahl gezielt bei christlichen Wählern auf Stimmenfang gegangen. Daran müssen sich die Unionsparteien nun nach der Wahl und in den Koalitionsverhandlungen auch messen lassen! Richten wir deshalb jetzt gemeinsam einen energischen Appell an CDU und CSU und fordern wir ganz konkret folgende Maßnahmen zum Schutz des Lebens und der Familie:

Abschaffung des Selbstbestimmungsgesetzes (ermöglicht einmal jährlich einen „Geschlechtswechsel“), wie dies im Wahlprogramm von CDU/CSU zur Bundestagswahl versprochen wurde.

Festlegung, dass es nur zwei unveränderliche Geschlechter gibt, männlich und weiblich.

Unterbindung der Frühsexualisierung in Kindergärten und Schulen.

Aufhebung des Gebets- und Demonstrationsverbots vor Abtreibungskliniken und Beratungsstellen.

Beendigung des Abtreibungswahnsinns, der jährlich hunderttausend, höchstwahrscheinlich aber, sofern man die Dunkelziffer berücksichtigt, zwei- bis dreihunderttausend ungeborenen Kindern das Leben kostet.

Abschaffung des Gesetzes, das die Durchführung sowie das Anbieten, Vermitteln und Bewerben von Konversionstherapien (Hilfe und Heilung für Homosexuelle) verbietet.

Wenn es in der Programmatik von CDU und CSU noch irgendeinen Rest an christlichen Werten, Anstand und gesundem Menschenverstand gibt, dann müssen sie diesen Forderungen ‒ wohlgemerkt Forderungen, keine Bitten ‒ nachkommen. Erinnern wir jetzt mit anbei stehender Petition die Parteivorsitzenden Friedrich Merz (CDU) und Markus Söder (CSU) nachdrücklich daran, wofür das „C“ in ihrem Parteinamen steht und fordern wir sie auf, die oben genannten Forderungen umzusetzen. Bitte unterzeichnen und teilen auch Sie diese dringende Petition, damit die Wählertäuschung von Christen durch CDU und CSU endlich aufhört. Herzlichen Dank und vergelt’s Gott!"

Quelle: Patriotpetition