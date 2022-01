IchBinRaus: Immer mehr Menschen reicht es mit Maßnahmen und “Impfungen”

“Ich bin raus! Das war der Moment, in dem mich das RKI und die Corona-Experten verloren”, titelte ein kürzlich erschienener Artikel in einem Nachrichtenmagazin namenes "Focus". Der geboosterte Kolumnist erklärt darin, dass er zwei Jahre lang alles mitgemacht habe. Jetzt habe er allerdings beschlossen, dass er sein Leben nicht mehr an Infektionsmodellen ausrichten werde. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at"

Weiter berichtet das Magazin: "Auf Twitter entfachte daraufhin eine rege Diskussion unter den Nutzern. Unter #IchBinRaus erklären sowohl Vermeider der Gentherapie als auch mehrfach Gestochene, aus welchem Grund sie nicht oder nicht mehr beim Corona-Wahnsinn mitmachen wollen.

Aufruhr im Netz nach Kolumne

“Klick gemacht” habe es beim Kolumnisten drei Tage vor Weihnachten, als das RKI eine „Strategie-Ergänzung“ zur Bekämpfung der Omikron-Welle veröffentlichte, schildert er. Die vorgeschlagenen Maßnahmen: „Maximale Kontaktbeschränkungen“, „maximale infektionspräventive Maßnahmen“, „Reduktion von Reisen auf das unbedingt Notwenige“. Da dämmerte ihm offenbar, dass der nächste Lockdown noch härter, “eben maximal” ausfallen werde. “Da wusste ich, das RKI hat mich verloren”, resümierte er. Wie das nachfolgende Posting des Journalisten zeigt, erhielt die Kolumne ein enormes Echo auf Twitter – und das nicht nur aus dem Lager der Vermeider der Gentherapie!

Die Kolumne „Ich bin raus“ hat erkennbar einen Nerv getroffen. 750.000 Impressions allein auf Twitter – und die meisten derer, die dazu zustimmend schreiben, sind übrigens geimpft und geboostert, also alles andere als Coronaleugner. https://t.co/lPVILLCyum — Jan Fleischhauer (@janfleischhauer) January 10, 2022

Corona-Maßnahmen machen keinen Sinn

Die Widersprüchlichkeit der Maßnahmen regt Nutzer Eddy auf. Er stellt fest, dass diese wohl nur dazu da sind, um die Menschen zu quälen.

Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem es keine einzige Regel mehr gibt, die noch einigermaßen Sinn macht. Es ist nur noch reine Gängelung. #IchBinRaus — EDDY (@Eddy_Bernayz) January 10, 2022

Von Politik und auch der Gesellschaft enttäuscht zeigt sich dieser Twitter-Nutzer. Dass der Staat “lügt” und “betrügt” und die Gesellschaft das mitträgt, verlangt ihm glatt das Götz-Zitat ab.

Politik und Gesellschaft haben mich unwiederbringlich verloren. Der Staat, der lügt, betrügt, den Bürgern erbarmungslos und ohne Not die Freiheit stiehlt und “die Gesellschaft”, die den Maßnahmenirrsinn mitträgt oder befürwortet, können mich ab sofort am Arsch lecken. #Ichbinraus — Kaleun Thomsen ✠ (@Herr_Kaleun) January 8, 2022

2.100% mehr Tote durch Gentechnik-Injektionen als durch alle anderen Impfstoffe zusammen

Sowohl die vielen Todesfälle als auch die enorme Anazahl an gefährlichen Nebenwirkungen der mRNA-Spritzen sind wohl der Hauptgrund, warum viele beim Corona-Zirkus nicht mehr mitmachen wollen. Dem verlinkten Artikel im Tweet ist zu entnehmen, dass die Giftspritzen bereits jetzt knapp 200.000 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen in Deutschland verursacht haben. Demgegenüber haben die konventionellen Impfungen in 20 Jahren zusammengerechnet knapp 55.000 solcher Verdachtsfälle nach sich gezogen. Noch schlimmer sieht es bei den Todesfällen aus: Bezogen auf 1.000.000 Impfdosen haben die Corona-Spritzen 21-malso viele Tote verursacht wie alle anderen Impfstoffe zusammen, die von 2000 bis 2020 verimpft wurden. Das sind um 2.100% mehr Tote!

Wissenschaftler als Handlanger der Politik

Die Hinhalte- und Verschiebetaktik in der Corona-Krise sowie die Spaltung der Gesellschaft und das Inkaufnehmen von Kollateralschäden bei Kindern stoßen diesem Nutzer sauer auf. Er bringt auch den befremdlich kultischen Charakter der Mantras der Maßnahmen-Fetischisten zur Sprache. Die Wissenschafter haben sich den Politikern angedient und sich damit selbst zu “Handlangern”der Mächtigen degradiert.

Aus “2 Wochen” wurden 2 Jahre.

Aus “Solidarität” wurde Spaltung.

Aus Evidenz wurde Vermutung.

Aus “wir müssen die Oma retten” wurde unendliches Leid bei Kindern.

Maßnahmen wurden zur Religion.

Wissenschaftler wurden zu politische Handlanger. Es reicht! Endgültig. #IchBinRaus — Prof. Freedom (@prof_freedom) January 8, 2022

Nach zwei Stichen reicht es diesem Nutzer. Auch er sagt: Ich bin raus.

Ich in 2x geimpft. Jetzt lasse ich mich nicht mehr veralbern. #IchBinRaus — Rekufritie 💙👀 (@Rekufritie1) January 9, 2022

Totale Kontrolle durch den Grünen Pass

Einen der zentral wichtigen Punkte der ganzen Corona-Krise spricht der nächste Twitter-Nutzer an: die geplante, totale Kontrolle der Bevölkerung, die mittels Grünen Passes eingeführt werden soll. Er machte die Maßnahmen mit. Jetzt fordert er Freiheit und das Ende der Spaltung der Gesellschaft.

#IchBinRaus. Ich war anfangs dabei. Mein Misstrauen, das sich über Jahre aus vielen anderen Themen bildete & mich sachlich hinterfragen lässt, hat mir den Weg gewiesen. Ich bin erst zufrieden, wenn wir Freiheit & Gleichberechtigung zurückbekommen, ohne digitale Kontrolle. — Manaf Hassan (@manaf12hassan) January 8, 2022

Booster: Wenn drei Nadeln nicht helfen, dann vielleicht vier…

Über die Sinnhaftigkeit der Booster lästert der Nutzer “Freiheitsmensch” humorvoll und spielt auf die schäfchenhafte Untertänigkeit seiner Mitmenschen an.

Ich hoffe Sie holen sich bald Alle auch die 4. #Impfung ab.



Diese heißt jetzt “Booster-Booster”



Sie müssen nichts weiter tun, als sich gegen den 3. Booster halt nochmal #Boostern zu lassen.



Hinterfragen Sie nicht. Machen Sie es einfach.



Ihr Freiheitsmensch👍#IchBinRaus — Freiheitsmensch (@Ideologiefrei91) January 10, 2022

Maßnahmen haben keine wissenschaftliche Evidenz

Hier teilen zwei Nutzer, die die Corona-Maßnahmen offensichtlich bisher mitgetragen haben, mit, dass sie das in Zukunft nicht mehr tun werden. Sinnlose und nicht wissenschaftlich begründbare Maßnahmen wie Maskenpflicht im Freien führen offensichtlich dazu, dass immer mehr Menschen sich von diesem kranken System abwenden.

Hab ich Euch eigentlich schon gesagt, dass die mich kreuzweise können? Aber so richtig!



Es schreibt ein 3-fach Geimpfter, mit 100% Impfquote in seinem Betrieb und als jemand, der bisher alles soweit mitgetragen hat. — Josef **reloaded** (@nerd_at_home) January 10, 2022

System wie in der DDR: menschenunwürdig und diskriminierend

Diesen Nutzer “ekelt” der übergriffige und diskriminierende Staat an, den er mit der DDR-Zeit gleichsetzt.

Ich bin absolut raus. Ich mache den Faschismus in diesem Land nicht mit. Menschenunwürdig, diskriminierend, übergriffiger Staat.

Mich ekelt dieses System wie die alte DDR an. #Ichbinraus — …der nicht mit dem Strom schwimmt … (@brainsailer) January 8, 2022

Kinderimpfung: Tiefpunkt der Menschlichkeit

Die Corona-Krise bringt Schlimmes in den Menschen hervor. Und selbst vor den Kindern wird nicht Halt gemacht. Zum Schutz von Erwachsenen Kinder zu verletzen, kann man tatsächlich nur als absoluten moralischen Tiefpunkt ansehen.

Quelle: Wochenblick