Die 10 extremsten Casino Rekorde

Manchmal sieht man es vor den eigenen Augen: man sitzt in einem Pokertisch, setzt alles ein was man hat, und gewinnt dann den Jackpot. Manchmal geht das auch in Erfüllung. Häufig sind natürlich dann die Gewinne nicht so extrem hoch, besonders wenn man eher moderate Summen einsetzt. Aber die Welt der Glücksspiel ist halt nicht voll von extremen Rekorden. Oder etwa doch? Auch wenn es nicht immer um die Gewinnsumme geht, eine Geschichte der Glücksspiel Sinne gibt es extreme Rekorde, auf die man einen Blick werfen sollte. Hier umziehen der ausgewählten.

1. Die älteste Croupier der Welt

Joanna Dodd, geboren am 15. Januar 1936 in den Vereinigten Staaten, war etwa einen Monat nach ihrem Geburtstag im Jahr 2015 noch im Flamingo Casino in Las Vegas, Nevada, aktiv. Im reifen Alter von 79 Jahren und 36 Tagen sorgte sie also noch dafür, dass bei den Karten alles in bester Ordnung war.

2. Der größte und längste Roulettetisch

Das Casino Du Liban im Libanon verfügt über das größte Roulette-Rad der Welt mit einem Durchmesser von stolzen 8,75 Metern. Es wird überwiegend jedoch für darstellerische Zwecke genutzt und ziert aktuell die Kuppeldecke des Casinos.

3. Der allerlängste Blackjacktisch

Auch beim Blackjack gibt es enorm lange Tische. Mit einer Fläche von 2226 Quadratmetern und massiven Chips und Karten, die der Größe entsprechen, wurde es speziell für das 21. Jubiläum des Viejas Casinos in den Vereinigten Staaten von Amerika hergestellt, wo es heute noch Teil des Grundstücks ist.

4. Der höchste Gewinn in der Geschichte vom Bakkarat

Beim Thema Auszahlung hatte ein Bakkarat-Turnier in Macau einen ziemlich hohen Preispool - 100.000.000 HKD, umgerechnet knapp 11,9 Millionen Euro. Dieser Preis wurde am 3. März 2015 im Sands Cotai Central Sheraton Ballsaal an den Spieler Lin Hasain ausgezahlt.

5. Rekord bei den Slots

Der Gewinn an herkömmlichen Spielautomaten, der es in das Guinness-Buch der Rekorde schaffte, belief sich auf genau 39.713.982 US-Dollar (etwa 36,6 Millionen Euro) am Megabucks-Spielautomaten, der von einem 25-jährigen gespielt wurde. Es wird sicherlich nicht mehr lange dauern, bis auch das NetEnt deutsche Casino solche Summen generiert.

6. Die ultimative Casinostadt

Überraschenderweise nicht Las Vegas. Die sündige Meile von Las Vegas scheint das Rennen um die größte Glücksspielstadt an niemand Geringeren als Macau zu verlieren, die 2016 einen Umsatz von 27,8 Milliarden US-Dollar erzielte – mehr als das Dreifache von dem, was man in Nevada macht.

7. Das größte Casino

Daher überrascht es auch nur wenig, dass man beim Thema „größter Casino“ ebenfalls nach Asien blickt. „The Venetian Macao“ wurde am 27. August 2007 von der Las Vegas Sands Corporation auf einer Fläche von über 51.000 Quadratmetern eröffnet.

8. Die meisten Online Pokerspieler

Auch mit Blick auf digitale Trends sieht man einige Rekorde. Der Pokerraum „Poker Stars“ versorgte am 6. September 2009 307.016 Spieler, die gleichzeitig über 42.814 Tische verteilt waren.

9. Deutscher Rekord

Der Rekord für einen Gewinn in einer der vielen Glücksspiellotterien des Landes steht übrigens bei 59 Millionen Euro, die ein glücklicher Mann im Jahr 2014 in Hessen gewonnen hatte.

10. Kulinarische Highlights

Zum Abschluss noch was erheiterndes: der größte Burger aller Zeiten wurde ebenfalls in einer Casinoküche zubereitet. Stolze 913 kg konnte das Konstrukt aus Brot, Fleisch, Salat und Gemüse auf die Waage bringen.



