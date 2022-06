Für den Autor von “Deep State”, Alex Newman ist dieser (zumin­dest in den USA) in eine Entschei­dungs­phase einge­treten. Sie, die Globa­listen, müßten erkennen, daß immer mehr Menschen aufwa­chen und ihre Pläne zur welt­weiten Verskla­vung der Völker durch­schauen. Ihr Great Reset läuft nicht so glatt wie sie es sich vorge­stellt hatten und sie stünden mit dem Rücken zur Wand. Dies berichtet Jörg Wollschlager im Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet Wolschlager. "Entweder igno­rieren sie alle Gegen­kräfte und ziehen scho­nungslos ihre Agenda durch oder sie bekämen in abseh­barer Zukunft große Schwie­rig­keiten, ein Mittelweg sei jetzt nicht mehr möglich, so Newman.

„Sie, die Eliten oder die Raub­tier­klasse, erkennen, dass sie jetzt in dieser Situa­tion gefangen sind. Wenn sie versu­chen, sich zurück­zu­ziehen, gibt es keinen Rückzug mehr. Die Menschen wachen so schnell auf, dass sie sich in einem Moment befinden, in dem sie alles auf eine Karte setzen und versu­chen müssen, die gesamte Agenda durch­zu­setzen, die Torpedos zu igno­rieren und volle Kraft voraus zu fahren, oder sie werden in große Schwie­rig­keiten geraten. Sie werden straf­recht­lich verfolgt werden. In diesem Moment finden in den Büros der Staats­an­wälte im ganzen Land Gespräche statt, und das ist ein Problem. Die Menschen erwarten Strafverfolgung.

Die Eliten oder die Klasse der Raub­tiere sind sich im Klaren darüber, dass sie alles verlieren werden, wenn sie nicht sehr schnell handeln. Sie könnten am Ende mögli­cher­weise wirk­lich zur Rechen­schaft gezogen werden. Ich denke, wir befinden uns jetzt in einer sehr gefähr­li­chen Situa­tion. Wenn Menschen in eine solche Lage geraten, haben sie nicht viele Möglich­keiten. Entweder sie sagen die Wahl ab, oder sie betrügen wie verrückt, oder sie lassen einfach alles zusam­men­bre­chen. So wie die Dinge im Moment laufen, mit der außer Kontrolle gera­tenen Infla­tion, der Lebens­mit­tel­krise und der Hungersnot, die sie natür­lich selbst herbei­ge­führt haben, und den Affen­po­cken und der Vogel­grippe, haben sie alle diese Krisen in petto…

Man merkt, dass sie noch viele Möglich­keiten haben, um zu spielen. Ich vermute, dass es zwischen jetzt und den Zwischen­wahlen einige sehr inter­es­sante Entwick­lungen geben wird. Wenn wir ehrliche Wahlen hätten, wären sie völlig am Ende. Sie wären erle­digt, und das wissen sie.“

Newman glaubt, dass der nächste Schritt des „Tiefen Staates“ eine Kombi­na­tion von Krisen sein könnte, die den Zusam­men­bruch der Kauf­kraft des US-Dollars und eine Lebens­mit­tel­krise beinhalten könnte, die bereits in nicht allzu ferner Zukunft feststeht.

Er warnt, „Verzwei­felte Menschen tun verzwei­felte Dinge. Das ist wie bei einem Tier, das in die Enge getrieben wurde. Wenn man ein Tier in eine solche Situa­tion bringt, bleibt ihm kaum etwas anderes übrig, als anzu­greifen und etwas Gefähr­li­ches zu tun, und ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir uns befinden. Sie haben erkannt, dass sie Krisen brau­chen, um ihre Agenda voran­zu­treiben. Sie müssen die Bevöl­ke­rung verängstigen…

…und das muss so geschehen, dass ihre Finger­ab­drücke nicht darauf zu sehen sind, und anstatt dass die Menschen sich gegen­ein­ander wenden, werden sie anfangen, nach ihnen zu suchen.“

Und weiter:

„Das Land kann umge­dreht werden, und es muss umge­dreht werden, aber es wird Arbeit erfor­dern … und viel­leicht das Eingreifen des lieben Gottes.“

Das (Video-) Inter­view mit Alex Newman vom 1.6.2022 mit Greg Hunter ist hier zu finden:





Quelle: Unser Mitteleuropa